Aquiles Álvarez sobre su grillete: "No me hace ni cosquillas, me hace más fuerte"

Está tranquilo. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, rompió el silencio la noche de este domingo 20 de julio de 2025 con un video difundido en sus redes sociales, en el que se refirió con un tono desafiante y relajado al grillete electrónico que le fue colocado como parte del proceso judicial en su contra por el caso Triple A.

"Que sigan celebrando"

Su pronunciamiento llega después de que se filtrara una fotografía suya portando el dispositivo, imagen que, según él, el Gobierno debería "enmarcar".

Desde su casa y mientras veía un partido de fútbol, el burgomaestre se dirigió a sus seguidores y al Gobierno. “Que siga celebrando, que siga teniendo la foto, que la enmarquen para ver si la ponen en algún cuarto o, de una vez, en el salón amarillo grande”, manifestó Álvarez.

Lejos de mostrarse afectado, aseguró que este tipo de situaciones lo fortalecen. “A mí la verdad que este tipo de situaciones lo único que hace es hacerme más fuerte. Es que no entienden, creen que es mentira. Yo me he formado por fuego, he pasado por fuego a lo largo de mi vida y la verdad es que no me hace ni cosquillas”, sentenció.

El alcalde acusó directamente al Gobierno de orquestar una persecución en su contra con la intención de "empañar las fiestas de Guayaquil", una estrategia que, según él, ya utilizaron el año anterior. "Es el mundo al revés. En un gobierno que no tiene gestión, solo persecución", afirmó, contrastando su situación con la de otros actores que, a su juicio, deberían ser investigados.

"En vez de perseguir a los que se han llevado todo, no solo en este municipio, sino en muchísimos gobiernos autónomos, los que vienen de la empresa privada, que han pagado más de 10 millones de dólares en impuestos, son perseguidos y hoy tienen grillete", criticó.

¿Qué sigue?

Álvarez, quien enfrenta un llamado a juicio junto a otras 21 personas por una presunta red de comercialización ilegal de combustibles, insistió en que su gestión se basa en "obras, obras y más obras". Envió un mensaje de calma a su equipo municipal: "Tranquilos, que nuestra mejor respuesta es trabajo y gestión".

Finalmente, el alcalde de Guayaquil resignificó el dispositivo que ahora porta, convirtiéndolo en un emblema de su situación actual. "El grillete es símbolo de la persecución que de ahora en adelante la voy a arrastrar todos los días mientras continúe este proceso", concluyó, no sin antes ironizar sobre la supuesta campaña en su contra: “Lo único que han logrado es hacerme conocer a nivel país”.

