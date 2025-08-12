Cartas de lectores: Mensajes de fuerza, solidaridad y esperanza

“El arte es la revelación del sentido de la vida”.

En el día a día vemos personas con títulos profesionales que carecen de verdadera educación. Por eso destaco la labor del colegio República de Francia.

Admiro la entrega de su director, quien impulsa una propuesta académica de excelencia, integrando educación y arte. El colegio es mixto y abarca todos los niveles educativos.

Cada estudiante participa en actividades artísticas: orquesta sinfónica juvenil, coro infantil y adolescente, grupo de arpa, pintura y danza clásica. Sus presentaciones en Guayaquil reciben excelentes comentarios y aplausos.

Gracias a un convenio con Francia, alumnos destacados continúan sus estudios allá.

Las pensiones son módicas y algunos niños reciben becas.

El 12 de julio asistí a un concierto benéfico organizado por el colegio, Notas de Esperanza, en apoyo a un alumno diagnosticado con cáncer de huesos. El evento fue una muestra de fe, solidaridad y amor, con presentaciones de la orquesta, el coro y el ballet infantil.

En las paredes del colegio se leen mensajes inspiradores como: “Un mundo nuevo unido por el saber”. “El arte es la revelación del sentido de la vida”.

Como suscriptora de este Diario desde hace años, valoro este espacio de cartas de lectores. EXPRESO ha cubierto varias actividades culturales del colegio, y por este medio deseo visibilizar la situación de salud de este niño.

Laura Esther Gómez Serrano