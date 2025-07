Ferdinan Álvarez embarra a su comisión en el multiverso del hampa

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, cuya credibilidad viene cayendo en picada desde la legislatura anterior, cuando el gobierno de Daniel Noboa se la entregó al correísmo, alcanzó esta semana su nivel más profundo de descomposición moral.

(No te pierdas: ¿Qué implicaciones legales encara Daniel Salcedo por su declaración en la Asamblea?)

Si la presidenta anterior, Pamela Aguirre, pretendió tender una emboscada a la fiscal general del Estado con la complicidad de un delincuente (el exoperador político del narcotráfico Ronny Aleaga, prófugo de la justicia), su sucesor en el cargo, Ferdinan Álvarez, ha terminado comprometido en una indecorosa disputa sobre cargos criminales con otros dos: el sentenciado Daniel Salcedo (con penas de más de 36 años por peculado, lavado de activos, delincuencia organizada, fraude procesal…) y el prófugo Xavier Jordán, a quien los chats del Caso Metástasis sitúan de manera irrebatible como socio, administrador y cómplice del narcotraficante Leandro Norero. Ambos, involucrados en la mafia de la compra de medicinas para los hospitales públicos.

Entre Salcedo y Jordán (y a su mismo nivel), Ferdinan Álvarez: empezó por invitar a Salcedo con confusas e inconfesables motivaciones políticas y terminó, este lunes, embarrado en basura y defendiéndose nerviosamente de las acusaciones que no pudo desmentir del todo, en la que probablemente sea la sesión más bochornosa de la historia de esta Comisión (lo cual es decir mucho).

Es difícil imaginar que un delincuente sentenciado comparezca ante una comisión de la Asamblea Nacional para rendir cuentas por algo que no sean sus propias responsabilidades. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió la semana pasada con Daniel Salcedo. Ferdinan Álvarez lo invitó (porque él lo había solicitado, justifica) para que lance lodo contra los adversarios políticos del gobierno.

Fiscalización en disputa: Xavier Jordán reta a Ferdinan Álvarez y amenazas legales Leer más

Uno de los aludidos, Jordán, a quien Salcedo acusó de financiar al correísmo con la plata sucia de las medicinas y de haber ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio, pidió ser recibido también.

Las declaraciones de Jordán contra Álvarez

Álvarez (que tras invitar a un delincuente no podía negarse a recibir a otro) creyó que se libraría poniéndole una condición imposible de cumplir: que asista presencialmente. Condición, por cierto, fuera de la ley, pues la asistencia telemática de los comparecientes está garantizada hasta en los juzgados.

En la mesa de sesiones de la Comisión de Fiscalización, Álvarez mandó a poner una silla vacía y un cartelito con el nombre de Jordán: puro teatro.

El prófugo, por supuesto, no asistió pero mandó un escrito. En él, más que responder a Salcedo, arremetió contra el presidente de la comisión. Este lo dio por recibido pero no cedió el control de la sesión en ningún momento: despidió al abogado que había enviado Jordán en representación suya y, en lugar de ordenar por secretaría la lectura del escrito, lo repartió entre los miembros de la comisión sin darles tiempo ni para hojearlo, encargó la presidencia a la no deliberante Nataly Morillo (su alfombra para todos los efectos) y procedió a responder a Jordán leyendo unos fragmentos sí, otros no, de su alegato.

Rafael Correa reaccionó a las declaraciones de Daniel Salcedo: “Gracias Lenín Moreno” Leer más

Lo que Jordán hace en su escrito (y en un video posterior, en el que redobla las acusaciones contra Álvarez) es parecido a lo que Salcedo hizo en su comparecencia: trazar el mapa de la corrupción hospitalaria minimizando su propia participación en esa trama.

Ferdinan Álvarez confirmó el 'encargo' de Rafael Correa

A Ferdinan Álvarez le corresponde la responsabilidad de haberlos permitido rendir ante la Asamblea las explicaciones que no han rendido ante los jueces. Sus declaraciones, por tanto, carecen de valor. Salvo por un detalle: el mismo Álvarez confirmó algunas de las acusaciones que le endilgó Jordán.

Confirma, por ejemplo, que cuando era presidente de la Comisión de Transparencia, en representación del correísmo, contrató a un pariente de Santiago Díaz (hoy acusado de violar a una niña) y al operador de Rafael Correa en la Asamblea.

Confirma también que viajó a Estados Unidos (Jordán dice que con plata suya) a revisar una información que comprometía a Guillermo Lasso y a su familia, que esa información costaba 300 mil dólares y que la iba a comprar Jordán para Correa.

Daniel Salcedo, convicto, compareció ante la Comisión de Fiscalización, el 17 de julio del 2025. Foto: EXPRESO.

Daniel Salcedo: análisis del impacto de su declaración en la política ecuatoriana Leer más

Niega lo demás: el uso instrumental de la fiscalización desde la Asamblea (Jordán dice que se puede comprobar fácilmente, nomás hay que revisar los archivos de la comisión que presidía Álvarez); su relación con Diego Sánchez y el negocio de los seguros (Jordán dice que Sánchez le dio carro y departamento de lujo); su vinculación con la mafia de las medicinas.

A eso, a desmentir y a matizar dedicó el presidente de la Comisión de Fiscalización la mayor parte de la sesión del lunes. De hecho, salvo las cortas intervenciones finales de los correístas, que aparte de expresar su incomodidad no tienen mucho más qué decir de este escenario que los involucra en los peores negocios imaginables, la sesión fue prácticamente un monólogo de Álvarez.

Comparan a Álvarez con exasambleísta detenido Daniel Mendoza

Lo que se supone era el inicio de un proceso de fiscalización al sector de la salud pública (proceso que arrancó inopinada y sorpresivamente con la presencia de Salcedo) terminó con el fiscalizador defendiéndose como gato panza arriba tratando de manejar los hilos de la sesión tramposamente para controlar los daños.

¿La mafia hospitalaria financió el crimen de Villavicencio? Esto dijo Daniel Salcedo Leer más

“Y no te olvides, Álvarez, que yo te compré el reloj”, termina diciendo Jordán en el video que grabó después de la sesión y publicó el lunes por la noche en sus redes sociales. Hay que ver ese video: el rostro intimidante, la actitud de bravucón de barrio, el cinismo con el que se desvincula de todas las historias turbias que son de dominio público, el recurso ya acostumbrado de amenazar con denuncias en sede judicial de Miami (denuncias que él mismo termina abandonando por insustanciales con el correr del tiempo).

“Usted se me parece cada vez más a la versión de Daniel Mendoza 2.0”, dice Jordán en ese video, en alusión al asambleísta del movimiento PAIS que estuvo involucrado en un negociado relacionado con la construcción de hospitales en Manabí.

Ferdinan Álvarez quiso pasarse de listo llevando a Salcedo para armar un espectáculo (recién ahora sale con que nada de lo que este delincuente declaró será tomado en cuenta si no presenta pruebas) y despertó las fuerzas desconocidas del multiverso del crimen, un espacio en el que no parece sentirse del todo extraño.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ.