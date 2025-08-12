Elecciones en la Casa de la Cultura serán en las sedes provinciales del CNE

Las elecciones serán este 16 de agosto y la posesión de autoridades está prevista para el 29 de agosto

En Guayas, la Casa de la Cultura tiene cuatro candidaturas para dirigir la institución.

Los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) se alistan para elegir a su directiva este sábado 16 de agosto de 2025. El proceso se vio alterado por una acción de protección.

A inicios de agosto, el juez Byron Andrés Vallejo Naranjo aceptó la acción de protección presentada por Patricio Morales, cuya candidatura a presidir la sede nacional fue descalificada.

Sin embargo, la CCE logró que el juez revierta parcialmente la disposición y se permita la realización de los comicios solo en las sedes provinciales.

Incluso, la sede nacional dispuso que el proceso se realice en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cada provincia, según informó este martes 12 de agosto el núcleo de la CCE en Guayas.

"La sede nacional ha dispuesto y asegurado la asignación de todos los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para solventar las eventualidades presentadas durante el proceso", indicó la dirección provincial de la CCE.

RELACIONADAS Casa de la Cultura rechaza fusión del Ministerio de Cultura con Educación

Dónde serán las elecciones de la Casa de la Cultura en Guayas

Elecciones en la Casa de la Cultura reúne a cuatro visiones para resurgirla en Guayas Leer más

Realizar los comicios en un lugar inédito "no responde, bajo circunstancia alguna, a requerimientos, gestiones o presiones provenientes de personas, grupos o entidades ajenas" a la institución.

Así lo aseguró la Dirección provincial de la CCE en Guayas. La Comisión electoral rechazó "las afirmaciones que, a través de distintos medios, han pretentido atribuir la gestión y organización del actual proceso electoral a la intervención, influencia o solicitud de actores ajenos a esta institución".

En el caso de Guayas, los comicios serán en las instalaciones del CNE en avenida de la Democracia, en en el norte de Guayaquil, de 08:00 a 17:00.

Cuatro aspirantes a la Dirección provincial hay en Guayas: Martha Rizzo (busca la reelección), Tirone Acuña, Fernando Arboleda y Joel Ramírez.

Según el calendario electoral de la CCE, la posesión de las nuevas directivas provinciales está prevista para el próximo 29 de agosto.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí