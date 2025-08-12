Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Sede de la Casa de la Cultura núcleo de Guayas
En Guayas, la Casa de la Cultura tiene cuatro candidaturas para dirigir la institución.FREDDY RODRÍGUEZ

Elecciones en la Casa de la Cultura serán en las sedes provinciales del CNE

Las elecciones serán este 16 de agosto y la posesión de autoridades está prevista para el 29 de agosto

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

Los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) se alistan para elegir a su directiva este sábado 16 de agosto de 2025. El proceso se vio alterado por una acción de protección.

RELACIONADAS

A inicios de agosto, el juez Byron Andrés Vallejo Naranjo aceptó la acción de protección presentada por Patricio Morales, cuya candidatura a presidir la sede nacional fue descalificada.

Sin embargo, la CCE logró que el juez revierta parcialmente la disposición y se permita la realización de los comicios solo en las sedes provinciales.

Incluso, la sede nacional dispuso que el proceso se realice en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cada provincia, según informó este martes 12 de agosto el núcleo de la CCE en Guayas.

"La sede nacional ha dispuesto y asegurado la asignación de todos los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para solventar las eventualidades presentadas durante el proceso", indicó la dirección provincial de la CCE.

RELACIONADAS

Dónde serán las elecciones de la Casa de la Cultura en Guayas

Casa de la Cultura edificio fachada 18 julio 2025 FR

Elecciones en la Casa de la Cultura reúne a cuatro visiones para resurgirla en Guayas

Leer más

Realizar los comicios en un lugar inédito "no responde, bajo circunstancia alguna, a requerimientos, gestiones o presiones provenientes de personas, grupos o entidades ajenas" a la institución.

Así lo aseguró la Dirección provincial de la CCE en Guayas. La Comisión electoral rechazó "las afirmaciones que, a través de distintos medios, han pretentido atribuir la gestión y organización del actual proceso electoral a la intervención, influencia o solicitud de actores ajenos a esta institución".

En el caso de Guayas, los comicios serán en las instalaciones del CNE en avenida de la Democracia, en en el norte de Guayaquil, de 08:00 a 17:00.

Cuatro aspirantes a la Dirección provincial hay en Guayas: Martha Rizzo (busca la reelección), Tirone Acuña, Fernando Arboleda y Joel Ramírez.

Según el calendario electoral de la CCE, la posesión de las nuevas directivas provinciales está prevista para el próximo 29 de agosto.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Bulle à bulle: la magia de hacer burbujas llega a Samborondón

  2. Un fallecido, desalojos y una ciudad cercada en la oleada de incendios en España

  3. Nuevo precio de combustible para aviones permitirá recaudar $52 millones más al año

  4. ¿Qué son las empresas fachada en Ecuador y cómo operan?

  5. ¿En Barcelona SC ya se ve la mano de Ismael Rescalvo? | LigaPro 2025

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  2. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  3. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  4. Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

  5. Aguiñaga: “Antes, frente a la inseguridad, había comunicados; nosotros actuamos”

Te recomendamos