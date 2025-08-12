¿En Barcelona SC ya se ve la mano de Ismael Rescalvo? | LigaPro 2025

Expertos coinciden en que el DT va afianzando su idea de juego. Citan niveles como los de Corozo, Montaño y Vallecilla

Con la consigna de refrescar líneas ante El Nacional, Ismael Rescalvo (c) conversa con el volante Dixon Arroyo (d) y el extremo Christian Solano.

El Barcelona de Ismael Rescalvo ya muestra avances en su juego colectivo que reavivan las esperanzas del equipo, instalado nuevamente en el segundo puesto de la LigaPro.

Para Julio César Rosero, excampeón nacional con el Ídolo en 1997, el triunfo canario por 1-2 ante El Nacional, el pasado domingo 10 de agosto, es un resultado que le permitirá al DT español trabajar con mayor confianza y concentrarse en el objetivo de destronar a Independiente del Valle del liderato.

“Sumar puntos es importante. El día a día le permite al entrenador evaluar el desempeño de cada jugador dentro y fuera del campo, y Rescalvo va mejorando”, destacó Rosero.

Janner Corozo es el máximo goleador del equipo torero con 11 dianas. GUSTAVO GUAMÁN

El Emperador ponderó los movimientos en la plantilla y el rendimiento de figuras como Janner Corozo, quien atraviesa su mejor racha de la temporada y lidera la tabla de goleadores del equipo con 11 conquistas.

Montaño, Valiente y Vallecilla se empiezan a ganarse el puesto

La inclusión de Jean Carlos Montaño en el medio campo y de Joaquín Valiente en el ataque, titulares en las dos últimas victorias del Ídolo (1-2 ante El Nacional y 2-0 sobre Orense), ha brindado mayor estabilidad del medio hacia adelante; pero Rosero advierte que todavía hay aspectos por corregir.

“Para alcanzar un modelo de juego, los resultados positivos permiten trabajar y transmitir a los jugadores la idea que Rescalvo quiere. Sin embargo, todavía hay mucho por ajustar para cumplir el objetivo”, analizó.

Montaño (i) es titular en el medio campo y Vallecilla se adaptó como lateral. GUSTAVO GUAMAN

Ricardo Armendáriz, exvolante amarillo, valoró la decisión de Rescalvo de readaptar al central Gustavo Vallecilla como lateral izquierdo, en lugar de Aníbal Chalá, quien ofrecía pocas garantías defensivas.

“Vallecilla está mucho mejor. No es un gran pasador para proyectarse al ataque, pero cumple. Desde que él está, al igual que Gastón Campi (ausente ante El Nacional por acumulación de cartulinas amarillas), la defensa se ha visto más sólida”, opinó.

Barcelona encara una semana de prácticas con la mira puesta en Macará, rival al que recibirá el domingo 17 de agosto.

