¿Qué implicaciones legales encara Daniel Salcedo por su declaración en la Asamblea?

El jueves 17 de julio del 2025, Daniel Salcedo habló durante algo más de cuarto de hora ante la Comisión de Fiscalización, que ni siquiera tuvo la posibilidad de preguntarle nada. ¿Qué implicaciones legales encara por su declaración en la Asamblea?

Las críticas por la decisión de Ferdinan Álvarez y Nataly Morillo, asambleístas de ADN, que presiden la Comisión de Fiscalización, han llegado de varios sectores. No solo del correísmo. Después de todo le dieron espacio a un convicto, que se enriqueció durante la pandemia por Covid-19, gracias a vender con sobreprecio medicamentos e insumos a hospitales públicos, entre otras causas en su contra.

El propio Ferdinan Álvarez, exintegrante de la Revolución Ciudadana, evidenció su arrepentimiento, sin admitirlo. Por eso, el lunes 21 de julio sostuvo, en la Comisión: "Lo más irónico es que vino un sentenciado (Daniel Salcedo) por más de 30 años a cárcel, señaló a varias personas, no entregó un solo documento y cuando ustedes se preguntan por qué cerré la sesión, porque no iba a permitir que sin entrega de documentos generemos cuestionamientos".

Daniel Salcedo señaló que no tenía forma de comprobar lo que decía. Mencionó que supuestamente conoció a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil; y que le había entregado dinero a Xavier Jordán, investigado en el caso Metástasis, para financiar la campaña de la Revolución Ciudadana. Prometió enviar documentos en diez días. Finalmente, Álvarez ha sido señalado por Jordán.

Fiscalización en disputa: Xavier Jordán reta a Ferdinan Álvarez y amenazas legales Leer más

¿Fue relevante la declaración de Salcedo? ¿Qué implicaciones legales encara por lo que dijo en la Asamblea?

Paúl Ocaña, penalista y presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, conversó con EXPRESO sobre las implicaciones que podría enfrentar Daniel Salcedo.

"Se podría abrir una investigación, pero no considero que se llegue a eso", contestó Paúl Ocaña. ¿Por qué? "Cuando se han difundido noticias sobre un delito en las redes sociales de algún medio de comunicación se han abierto investigaciones. En este caso cómo, si él mismo (Daniel Salcedo) señaló que no podía comprobar lo que decía.

Para el abogado penalista, las declaraciones de Daniel Salcedo no tuvieron mayor relevancia, no considera que perjudiquen a alguien realmente. Por lo que no ve implicaciones legales por lo dicho por Daniel Salcedo en la Asamblea Nacional.

¿Podría perjudicar la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio?

"No se debe hacer show con la justicia. Pero sé que Daniel Salcedo es un delincuente confeso y ha evidenciado todos los vínculos que no solo mi familia sino todo el Ecuador sabe que tiene el crimen organizado. Y no lo evidenció él, este fanfarrón, sino Fernando Villavicencio", dijo Amanda Villavicencio, en medios de comunicación, sobre la comparecencia. Y recordó, que cuando Salcedo compareció a la Mesa de Fiscalización, cuando su padre era presidente, lo amenazó de forma velada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!