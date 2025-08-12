Expreso
  Actualidad

CANCILLER SOMMERLFED CON CANCILLER COLOMBIANA
La canciller colombiana, Yolanda Villavicencio, y la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.CORTESIA: CANCILLERIA DE ECUADOR

Cancilleres de Ecuador y Colombia se reunieron: ¿Qué temas conversaron?

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, recibió a su homóloga de Colombia, Yolanda Villavicencio

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, recibió este 12 de agosto de 2025 a su homóloga colombiana, la canciller Yolanda Villavicencio, en el Palacio de Najar, sede de la cartera de Estado ubicada en Quito.

Según informó la Cancille´ria ecuatoriana, Sommerfeld y Villavicencio se reunieron en Quito para analizar la relación bilateral y abordar diversos temas de interés común para Ecuador y Colombia.

Durante el encuentro, las cancilleres destacaron la importancia de avanzar en la construcción de una agenda compartida en los ámbitos estratégico, energético, comercial y diplomático, en beneficio de los ecuatorianos y colombianos.

Los roces entre Ecuador y Colombia por deportación de presos

Aunque no se ha indicado si fue uno de los temas abordados entre las cancilleres, Ecuador y Colombia tienen pendiente aclarar los recientes roces que provocó la deportación de cientos de presos colombianos que permanecían en cárceles ecuatoriana.

A finales de julio de 2025, el Gobierno del presidente Daniel Noboa inició con la deportación de varios presos colombianos, mismos que fueron entregados a las autoridades colombianas en el Puente Internacional de Rumichaca.

El presidente colombiano Gustavo Petro incluso cuestionó el proceso realizado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa: "Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Sáenz, puede acercar y no alejar". 

