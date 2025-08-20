Miguel Varoni: "Me obsesioné con el control de peso"

El actor confesó que se le volvió una enfermedad estar delgado

El actor Miguel Varoni, quien interpretó a Pedro Coral en la telenovela Pedro, el escamoso, tras contagiarse de COVID-19 subió mucho de peso. Comenzó a notar las consecuencias y los dolores tan fuertes que sentía en diversas partes de su cuerpo, hasta que su esposa, Catherine Siachoque, y él coincidieron en que la opción era operarse.

“Cuando llegó la pandemia, que fue en 2020, y nos encerramos, yo empecé a comer como una bestia. Llegué a pesar 114 kilos. No podía caminar; ya las rodillas, los tobillos, la espalda, sobre todo la espalda me dolìan -siempre he sufrido de la espalda por la altura, hernias y más”, explicó en el Ser 360 Pódcast.

El productor y actor de reconocidas telenovelas mencionó que le hicieron un procedimiento médico. “Me sometí a una manga gástrica con un tipo muy profesional. Cuando terminó ese proceso, volví a mi vida normal y empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso”, contó.

Añadió que "me entró una obsesión con el control de peso, pues desde que salió de la recuperación comenzó a ver resultados inmediatos e impresionantes.

Modificó su dieta

Además indicó que incluso modificó su dieta para no volver a subir de peso y dejó la carne, al punto de que ahora lo cataloga como una obsesión que se le salió de las manos porque anhelaba seguir perdiendo tallas.

Posteriormente recibió ayuda de un cirujano que lo operó para arreglar los estragos que la drástica pérdida de peso le dejó y actualmente lleva una vida saludable.

Su salto a la fama

Nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1964, Miguel es hijo de la reconocida actriz colombiana Teresa Gutiérrez. Esta herencia artística, combinada con su mudanza a Colombia a temprana edad, lo sumergió en el mundo de la actuación y la televisión.

Su salto a la cima llegó con Pedro el Escamoso, un proyecto que, según sus propias palabras en múltiples entrevistas, cambió su vida para siempre.

Su interpretación le otorgó importantes galardones, entre los que destacan el premio TVyNovelas en 2002 como mejor actor, un premio New York ACE por Figura Masculina Internacional de 2002 y el premio INTE 2002 U.S.A. por mejor actor.

Desde 1997, Varoni está casado con la también actriz Catherine Siachoque, y juntos residen en Miami, Estados Unidos.

