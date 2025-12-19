Saskia Bermeo: “Por mi hija, la Navidad empezó en octubre”

La presentadora abre su corazón y habla de cómo la maternidad transformó su vida con la llegada de su nena, Salma.

Ser madre en 2025 se ha convertido en el regalo más grande que Dios le tenía preparado a Saskia Bermeo. A sus 40 años, la presentadora de noticias de TC vive uno de los capítulos más emocionantes.

En junio llegó al mundo su hija Salma, fruto del amor que comparte con el odontólogo Mario Caizaluisa.

La pareja ya cuenta los días para darse el “sí, acepto” en enero del próximo año, en lo que será el segundo matrimonio de la comunicadora.

Con casi 14 años en ese canal, en 2026 sumará un nuevo reto: formará parte de un espacio radial de la Universidad Católica.

Su primer año como madre. Muchos sentimientos encontrados…

Me considero la mujer más bendecida y agradecida con el nacimiento de Salmita. El 13 de este mes cumplió seis meses y ya empezó con la alimentación complementaria. La maternidad ha transformado por completo mi vida. Soñaba con ser madre desde hace años y Dios puso en mi camino a un ángel, Mario.

La maternidad llegó a los 39 años

La maternidad le llegó a una edad madura

Fui madre a los 39 años. Me cuidé muchísimo porque ya no soy una quinceañera. El doctor me pidió especial atención, no solo por la edad, sino también por el trabajo periodístico, que siempre es muy trajinado. Dios sabía cuál era el momento indicado. Mario llegó para sumar y para formar una linda familia. Me siento muy feliz y quiero tener otro bebé pronto.

Es decir que no quiere esperar mucho tiempo para repetir la experiencia.

Por la edad, tampoco puedo esperar demasiado. Soñábamos con tener gemelos, pero no se dio. Ojalá que el segundo sea varón para tener la parejita; incluso nos dieron algunos truquitos (risas). Al final, lo más importante es que llegue sano.

¿De qué manera le ha cambiado la vida?

En todos los sentidos. Mi hija es el centro de mi vida. Todo lo que hago lo pienso por y para ella. Además, quiero ser su ejemplo. Es mi prioridad absoluta. Aprovechando que tenía vacaciones acumuladas, las tomé justo cuando empezó con la alimentación complementaria. Ya come cremitas de legumbres, pollo y frutas. Durante los tres primeros meses le di el pecho y ahora alterno la alimentación. No hemos tenido problemas con los horarios nocturnos; se despierta solo una vez, alrededor de las cinco de la mañana. El papá ayuda muchísimo.

Una Navidad especial. ¿Cómo la celebrarán?

Por mi hija, la Navidad empezó desde octubre (risas). Ese mes puse el árbol y las luces. En la urbanización estaban con decoraciones de Halloween y yo estaba en otra onda. Quería que Salmita vea los Papá Noel que se mueven, porque le encanta bailar. La siento como mi muñequita: le pongo lazitos, le cambio varias veces de vestido. Cada día crece y todo es una nueva experiencia; ya me reconoce, interactúa conmigo. Celebraremos la Navidad con nuestras familias. Mario es hijo único, así que será algo distinto, porque ahora está Salmita. Todos le llevarán regalitos y ya le compré su ropita que dice ‘Mi primera Navidad’. Estamos muy emocionados.

Boda en enero

Volverá a casarse el próximo mes.

Ya enviamos las invitaciones aprovechando que la gente está en la onda festiva, para que con tiempo separe la fecha y así iniciar el año. Será una ceremonia civil en enero en Guayaquil.

Queremos algo acogedor y bonito. El vestido lo confeccionará Karla González, opté por algo cómodo que me permita moverme y disfrutar. Nuestra hija llevará los anillos, por eso no elegimos la playa, habría sido más complicado para ella.

Durante la luna de miel será la primera vez que se separen de su hija.

Será muy duro para los dos, aunque serán pocos días. Elegimos una playa en el extranjero, prefiero no decir dónde. Tratamos de mantener nuestro espacio como pareja; queremos que nuestra hija nos vea felices. A veces salimos solos y contamos con la ayuda de mi madre, Maggi, y de mi suegra, Carmen, para el cuidado de Salmita.

¿Qué valores le enseñará a su hija? ¿Los mismos que le inculcó su madre?

A ser una persona empática, amorosa, valiente y responsable. Eso lo valoro mucho. Ahora, para Navidad, entregamos regalitos de manera independiente. Hace muchos años lo hacía sola; ahora entre los dos armamos todo y nuestra suegra nos ayudó. Quiero que mi hija sea solidaria.

Salma le ha cambiado la vida. Olaya Vélez

¿Cómo llegó este nuevo amor a su vida?

Fue algo rápido, el destino nos unió. Nos conocimos en su consultorio. Yo tenía otro odontólogo, pero necesitaba una segunda opinión y busqué a otro especialista. Nadie me lo recomendó. En una ocasión lo vi en Instagram, agendé la cita y fui. Con el tiempo la relación se dio. Cuando las cosas son para ti, simplemente son. Estamos felices. Mi mami soñaba con mis hijos.

La vida es un cúmulo de experiencias. ¿Cómo le ha servido lo vivido previamente?

Soy más fuerte. Mario me ayudó a creer más en mí, a valorarme, me lo inyectó. Eso fue lo que me enamoró. Fue una luz en mi vida en todo sentido. En pocas palabras, volví a nacer. Ahora me valoro más, creo en mi trabajo y en lo que hago. Como madre primeriza, surgen dudas y necesitas a tu pareja como apoyo. Gracias a Dios no sufrí depresión posparto. Él siempre ha estado pendiente. Soy nerviosa y miedosa. Todos pensaban que por la cesárea no iba a poder ni pararme, pero Mario es muy positivo y me decía que sí podía, y así fue. Me ha dado esa fuerza. Nos complementamos.

