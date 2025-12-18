Alex Franco: “El buen gusto no es dinero, es un estilo de vida”

El diseñador hace un balance del 2025 y del impacto que busca generar en la mujer que viste sus diseños

Alex Franco reconoce que es hiperactivo; no se queda quieto ni un segundo. El diseñador ecuatoriano-costarricense suma 16 años en el oficio y, de ellos, la mitad ha sido parte del segmento de moda del programa En Contacto, del Canal del Cerro. Antes, su vitrina fue TC Televisión.

Siempre contó con el respaldo de sus padres (Alfonso y María Josefina). Aunque ninguno de los dos vive, dejaron en él un valor bien cimentado: la confianza. “Muchos, cuando tienes éxito, tratan de derrumbarte. En mi caso, no”, dice con orgullo.

Por las fiestas presentó una nueva colección navideña. Para el creativo de moda, es la temporada ideal para apostar por los brillos. Asegura que nunca pasarán de moda, pero advierte que el secreto está en mantener el equilibrio.

¿Cuál es su balance del 2025 que está a punto de terminar?

Ha sido un año bendecido y cumplido, porque soy un hombre de metas cortas y largas. Siento que lo hice todo. Mejoré mi marca, Alex Franco, y pulí ciertos aspectos. Mi marca no es comercial como tal, está dirigida a un público específico tanto de Ecuador como del extranjero. He cuidado mucho el producto para que no se morbosee ni se prostituya, y para que no pierda ese encanto de lo inalcanzable. El ADN de la marca es la mujer exitosa, la que no pasa desapercibida: hay un antes y un después de usar mi ropa. Algunas personas me dicen que les gusta, pero no se atreven. Cuando finalmente lo hacen, se vuelve algo adictivo. Sé el cambio que va a generar, porque me lo han dicho: es ropa con poder y con intención.

¿Cuál es esa intención de la que habla con tanta vehemencia?

Impactar, abrir puertas y brindar seguridad.

¿Considera que a estas alturas su estilo está totalmente definido?

Sí. Con el paso del tiempo llegan los aprendizajes y uno se da cuenta en qué se equivocó. Cuando nos enfrentamos al error, lo reconocemos y podemos cambiar. Sin embargo, hay quienes se ciegan por el éxito, que es un arma de doble filo. En mi caso, me reinvento constantemente. Detrás de mí viene gente con ganas, conocimiento y juventud, y no puedo quedarme con los brazos cruzados. Dejarse llevar por el éxito puede ser el inicio del declive. Es de sabios aprender a discernir con criterio y humildad. Yo trabajo para conseguir un éxito constante, incluso cuando sea un viejito.

"La moda es importante democratizarla"

¿Cuál es el legado que usted quiere dejar?

Un nombre con respeto. Quiero que cuando la gente diga Alex Franco, recuerde que fui un tipo comprometido con mi carrera y con la mujer que busca empoderarse.

¿Qué trata de decir con su moda en los segmentos de TV?

Son espacios para ayudar a la mujer ecuatoriana y para demostrar que la moda puede ser alcanzable para todos. A veces se la percibe como algo lejano; por eso es importante democratizarla.

¿A qué se refiere con aquello?

Sin importar la condición económica, todos podemos lucir bien. No se trata de dinero, sino de buen gusto. Muchas personas se educan a través de la moda, por eso es fundamental abrir el pensamiento y demostrar que sí se puede. Nadie sale a la calle creyendo que se ve mal, pero existe mucho desconocimiento.

El creativo de moda aspira a proyectarse internacionalmente. Carlos Klinger // EXPRESO

¿Qué tendencias en el diseño lo han inspirado en 2025?

No soy un hombre de tendencias, sino de estilo, de un estilo atemporal. Mi ropa perdura con los años y, aunque pase el tiempo, una mujer seguirá viéndose bien. Siempre con toques de sofisticación, elegancia y sensualidad, sin caer en lo vulgar, porque eso lo detesto.

¿De qué manera equilibra usted las exigencias comerciales con su creatividad?

Puedo incorporar ciertos matices, pero mi estilo es muy marcado y la gente lo reconoce.

Si tuviera que mencionar a figuras de la farándula y de la política que se visten bien, ¿a quién nombraría?

Me encanta Lavinia de Noboa, la primera dama de Ecuador, por su estilo limpio y sin excesos. María Isabel de Lebed es un lujo silencioso, cero ostentaciones. En los hombres, Andrés Guschmer, quien ha estado en la TV y en la política; siempre luce bien puesto. El diseñador Gustavo Moscoso, lleva todo de forma impecable. No por ser parte del gremio siempre se visten bien, esto se trata de buen gusto.

¿Considera al buen gusto un estilo de vida?

Totalmente. Se evidencia en todo lo que nos rodea. No se trata solo de ropa, sino de cómo se vive. Podemos usar ropa cara y engañar, pero el buen gusto es integral.

¿Y si hablamos de mal vestidos en 2025?

Muchos, pero sin dar nombres. Aprendí que no se puede ir contra la marea. A veces las críticas fuertes ayudan a crecer; solo los tontos no las transforman en algo positivo.

En su entorno, sus compañeros Diego Spotorno, Dora West y Henry Bustamante suelen ser criticados por su vestir.

Diego ha mejorado muchísimo y se lo dije. La ropa tiene poder, con ese poder la gente empieza a respetarte más. Para mí, verme bien es una responsabilidad: es mi aval para opinar.

¿Qué les aconsejaría a los otros?

Henry y Dora tienen su estilo y muchos años en TV. Cada quien decide cómo presentarse. A veces influye el estado de ánimo, pero siempre es importante lucir bien.

¿Qué le sugiere a quienes están incursionando en el diseño?

Preparación. Hoy, por la inmediatez, no se respetan los procesos. Cualquiera se dice diseñador y la prensa rosa contribuye a eso. Duele, porque yo me fui del país y me capacité seriamente.

Después de una larga trayectoria, ¿qué sueña?

Ser reconocido internacionalmente. Y que nadie pueda decir que fui una mala persona, que destruí a alguien para escalar o que estafé.

"No me comparo ni me interesa"

¿Qué lo diferencia de otros diseñadores?

Me enfoco en mí. No me comparo ni me interesa lo que hacen los demás. Respeto todos los trabajos y no emitiré comentarios que afecten la economía de nadie. Sé que lo hago con pasión, con intención y bien.

¿Cuál es el mercado al que aspira llegar?

Mi ropa ha estado en Miami, Panamá, Colombia y Chile. Se ha dado a conocer la mano de obra ecuatoriana. Por la acogida, quiero tener mayor presencia en Estados Unidos.

¿Ya tiene planes para Navidad y fin de año?

Navidad en casa y fin de año con mi prima hermana, Karin Franco, en un yate frente a Salinas. Es una tradición: ver los juegos pirotécnicos y disfrutar la vida.

