Fiorella Solines tras el nacimiento de su hija: "Estamos en un proceso de adaptación"

La presentadora de Yo me llamo, Fiorella Solines, debutó como madre. Su hija, Anna Filippa, fruto de su relación con Felipe Zúñiga, nació en Miami, Estados Unidos, el 12 de diciembre, una fecha significativa para la fe católica, cuando se celebra a la Virgen de Guadalupe.

A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió las primeras sensaciones tras la llegada de su nena: “Como toda llegada de un bebé hay un proceso de adaptación y en eso estamos. Mi princesa Anna Filippa está bien y muy saludable. La mamá todavía muy adolorida, pero papá nos cuida a las dos”.

Las felicitaciones no se hicieron esperar. Amigos y colegas como Israel Plaza, Paúl Tutivén, Álex Franco y Emiliana Valdez expresaron su cariño y buenos deseos a la nueva familia.

Los cambios que notó en su cuerpo

Descubrió su estado al notar cambios en su cuerpo. “Llegué de un viaje y me sentía hinchada. Siempre he sido delgada de cintura y me noté diferente, además tenía el pecho más grande. Me hice la prueba y, cuando lo supe, le preparé una sorpresa a mi esposo. Nunca tomé pastillas para cuidarme, siempre utilicé el método del ritmo”, relató en una entrevista con EXPRESIONES.

El inicio del embarazo estuvo marcado por un momento difícil: esperaba dos niñas, pero en una revisión médica le informaron que una de las bebés no continuó desarrollándose. “Se reabsorbió por completo, mientras la que era pequeña había crecido mucho. Nunca sentí nada físicamente, pero emocionalmente me golpeó muchísimo”, confesó.

Los antojos

Durante la gestación, sus antojos cambiaron por completo. “Solo quería ensaladas y sopas, las que nunca me han gustado. De niña hacía berrinches porque no quería tomarlas. Antes era muy dulcera, pero ya no se me antojaban”.

El mes pasado, familiares y amigos le organizaron un baby shower en la ciudad estadounidense, como antesala a la llegada de Anna Filippa, quien hoy llena de alegría una nueva etapa en la vida de la presentadora.

