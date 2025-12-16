Margarita Rosa de Francisco se casa por tercera vez

La actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, conocida en Ecuador y en otros países de América Latina como La Gaviota, compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de la ceremonia en la que contrajo matrimonio con su pareja, el fotógrafo y productor holandés Will Van Der Vlugt, con quien mantiene una relación desde hace más de 15 años.

La noticia se dio a conocer a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que ella mostró algunos momentos del enlace, celebrado de manera privada y con la presencia de un reducido grupo de familiares y amigos. Aunque no reveló el lugar exacto de la ceremonia, se aprecia que la celebración tuvo lugar frente al mar.

Margarita Rosa lució un vestido sobrio, de líneas sencillas y en tono beige, complementado con un cinturón que resaltó su estilo personal. Por su parte, Will Van Der Vlugt optó por un traje en un color similar, acompañado de una camisa clara, manteniendo una estética acorde con la sencillez y la intimidad del evento.

Otra oportunidad en el amor

Este matrimonio corresponde a la tercera unión de Margarita Rosa de Francisco. En 1998 se casó con el cantante Carlos Vives, relación que duró dos años. Posteriormente, en 2003, contrajo matrimonio con el empresario Daniel Castello, de quien se separó antes de cumplir un año de casados. Castello falleció en 2010 a los 55 años.

Will Van Der Vlugt nació en los Países Bajos, tiene dos hijos y desde hace más de una década reside en Miami, Estados Unidos.

Mensajes de felicitación

La publicación estuvo acompañada por la frase “y vivieron felices para siempre”, con la que se confirmó oficialmente el matrimonio y dio inicio a una nueva etapa. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con mensajes de felicitación por parte de seguidores y colegas.

La decisión de casarse llega tras una relación en la que ambos han replanteado su visión sobre el matrimonio, alejándose de esquemas tradicionales y religiosos. La reconocida actriz colombiana ha señalado que, pese a considerarse agnóstica, valora el acto nupcial como un gesto simbólico de gran importancia.

