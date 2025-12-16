Carlos Luis Andrade fue sometido a una larga operación en la rodilla derecha

El presentador estuvo en el quirófano durante seis horas. Ya se recupera

El presentador y participante de MasterChef Celebrity, Carlos Luis Andrade, ingresó al quirófano y permaneció seis horas en cirugía, debido a que los médicos tuvieron que reconstruirle la rodilla derecha.

“No fue cualquier operación. Vivimos momentos de mucha angustia, pero siempre unidos como familia. Gracias a Dios, todo salió bien. Le colocaron terapia para el dolor, deberá permanecer un mes sin caminar y después iniciar un proceso de rehabilitación”, contó su esposa, Gaby Díaz, quien no se ha separado de su lado. Por esta razón, la presentadora no asistió al programa En contacto ni el lunes ni el martes.

Se lesionó jugando baloncesto

Carlos Luis sufrió la lesión durante un partido de baloncesto. Es probable que el miércoles 17 de diciembre regrese a su hogar. El también coach mantiene una actitud positiva y optimista frente a su recuperación.

Este 2025, las fiestas de Navidad y fin de año serán muy distintas para la familia Andrade-Díaz. No solo porque Carlos Luis deberá guardar estricto reposo para evitar recaídas, sino también porque atraviesa un profundo proceso de duelo tras el fallecimiento de su madre, Doris Espinosa, quien murió el pasado 23 de noviembre, cuando él aún grababa MasterChef Celebrity.

Ellos junto a sus hijos (Polly y Joaquín) no viajarán a Manabí, se quedarán en Guayaquil. Tienen previsto invitar a sus familiares a su casa.

Las grabaciones del reality de cocina ya concluyeron en Colombia y, hasta el momento, se desconoce si Carlos Luis logrará llegar a la gran final.

Otra cirugía

El presentador fue operado en 2018, antes de pandemia, de su rodilla izquierda. Ahora vive algo similar.

