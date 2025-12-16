Miss Universo Fátima Bosch fue bajada a la fuerza de carro alegórico en México

Un video viral muestra a la Miss Universo 2025 siendo retirada de un carro alegórico durante un desfile en Tabasco

Fátima Bosch fue protagonista de un video viral donde es bajada a la fuerza de un carro alegórico.

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se convirtió nuevamente en tendencia digital tras difundirse un video en el que se observa cómo es bajada a la fuerza de un carro alegórico durante un desfile multitudinario en Villahermosa, Tabasco. El evento formaba parte de los festejos oficiales por su coronación, pero lo que debía ser una jornada de celebración terminó en controversia.

Las imágenes, captadas por asistentes y compartidas en plataformas como TikTok y X, muestran a Bosch siendo retirada por una persona presuntamente encargada de la logística del desfile. El gesto, brusco y sorpresivo, generó una ola de comentarios, algunos usuarios cuestionaron si la Miss Universo se encontraba “demasiado animada”, mientras que otros centraron sus comentarios en la forma en que fue descendida del vehículo, así como en las razones detrás de esa decisión.

El video y las reacciones en redes sociales

El clip comenzó a circular rápidamente y se volvió viral en cuestión de horas, dividiendo opiniones entre quienes consideran que se trató de un acto de irrespeto hacia la reina de belleza y quienes creen que fue una medida necesaria para mantener el orden del evento.

En TikTok, usuarios calificaron la escena como un “desaire público”, mientras que en X algunos defendieron la acción, argumentando que la logística del desfile requería ajustes inmediatos. La polémica se intensificó porque Bosch, visiblemente sorprendida, intentó mantener la compostura frente a la multitud que la ovacionaba.

Organización del evento bajo cuestionamientos

La persona que bajó a Bosch del carro alegórico sería parte del equipo de logística del desfile. Sin embargo, no se ha emitido un comunicado oficial que explique las razones detrás de la acción

Algunos asistentes señalaron que el carro alegórico estaba sobrecargado y que la presencia de Bosch podía representar un riesgo. Otros, en cambio, sostienen que se trató de una decisión apresurada y mal ejecutada, que terminó por empañar la celebración.

El desfile en Villahermosa

Durante el fin de semana, Villahermosa reunió a cientos de miles de personas en las calles de la capital tabasqueña. La protagonista fue Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien recorrió la ciudad rumbo al Estadio Centenario, donde la esperaba un recinto completamente abarrotado.

En su intervención, Bosch evitó pronunciarse sobre las controversias que han acompañado su triunfo y prefirió dedicar la victoria a las mujeres que luchan por alcanzar sus metas. “Porque los sueños también se convierten en realidad y porque Dios así lo quiso, Fátima Bosch Fernández es Miss Universo 2025”, expresó con emoción ante el público.

Días antes del desfile en Villahermosa, Fátima Bosch enfrentó los señalamientos vinculados a su coronación y al contexto que rodea a la Organización Miss Universe. En entrevista con la periodista Shanik Berman, la modelo respondió de manera directa a las críticas que circulan en redes y medios.

“¡Gracias a ustedes chicas y que viva Cristo Rey, solo Cristo Rey puede funarnos!”, expresó Bosch al ser consultada sobre los comentarios negativos y el debate público en torno a su triunfo.

