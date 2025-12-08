Nadia Mejía Miss Universo Ecuador 2025: "Mi valor no está en la corona"

Nadia Mejía revela cómo superó no clasificar al certamen. Habla de la renuncia de Olivia Yacé y sus proyectos en Ecuador

Con una sonrisa tranquila y el corazón ligero, aunque aún con señales de jet lag, Nadia Mejía, Miss Ecuador Universo 2025, aterrizó en su país tras participar en el certamen de Miss Universo en Tailandia. Aunque no fue parte de las finalistas, su regreso no se sintió como una derrota, sino como un reencuentro con lo esencial. “Me siento muy feliz de estar en casa. Después de todo lo vivido, necesitaba sentir este amor. Ahora respiro con más paz”, confiesa en entrevista para EXPRESIONES.

Los días posteriores a la competencia los dedicó a abrazar a su familia, especialmente a su padre, a quien describe como su roca. “Él me ayuda a recordar que mi valor no está en una corona. La corona es algo emocional: es el amor de mi gente, mi trabajo, mi perseverancia”, reflexiona.

Nadia admite que, al no escuchar su nombre entre las seleccionadas, su primer pensamiento fue el temor a decepcionar a Ecuador. “Quería esa corona para el país. Pero ahora creo que logramos algo más: una verdadera conexión. Hoy mi título es ‘reina de corazones’”.

Durante su estancia en Tailandia, Nadia forjó amistades profundas con otras candidatas, un aspecto que valora más que cualquier premio. “En medio de la competencia, descubrí una hermandad auténtica. Eso no tiene precio y es lo que me llevo para siempre”, comparte con calidez.

Ahora de vuelta, su mirada está puesta en el futuro. Planea recorrer Ecuador para llevar un mensaje de autoaceptación y empoderamiento, especialmente a las jóvenes. “Quiero recordarles que son suficientes tal como son. Nuestro valor no lo define un concurso, sino la huella que dejamos en los demás”, concluye con determinación.

Las polémicas tras el Miss Universo 2025 no se acaban

El Miss Universo 2025 concluyó, pero las controversias persisten. El triunfo de la mexicana Fátima Bosch fue cuestionado públicamente por uno de los jueces, Omar Harfouch, quien alegó presiones para votar por ella. Fátima defendió su victoria: “Verdad solo hay una. Gané por mérito”. Además, la cuarta finalista, Miss Costa de Marfil, renunció a su título días después, en un gesto que Mejía admira “Ella supo su valor y salió de una situación que no la representaba”.

A esto se suman problemas legales que involucran a la cúpula de la organización. En Tailandia, la copropietaria Anne Jakkaphong Jakrajutatip enfrenta una orden de arresto por un presunto fraude. En México, las cuentas bancarias del copropietario Raúl Rocha fueron bloqueadas por una investigación de la fiscalía por posibles vínculos con delitos como narcotráfico.

Sobre el ambiente previo al concurso, Mejía comenta “Se escuchaban rumores fuertes de que México ganaría. Yo no quería enfocarme en eso. Pero cuando ocurrió todo, fue difícil”. Aclara que su respaldo es para Bosch como Miss Universo actual: “Ella recibe un odio que no merece. Como buenos ecuatorianos, apoyamos a la ganadora. El problema no es una candidata, es una organización que no fue transparente”.

“Nuestras historias importan”

Con raíces en Guayaquil y crianza en Estados Unidos, Nadia ve su identidad dual como una fortaleza. “Antes creía que no era suficientemente americana ni suficientemente latina. Ahora sé que esa mezcla me permite conectar con más personas. Es universal”.

Los próximos siete meses en Ecuador los dedicará a recorrer el país, visitar escuelas, orfanatos y compartir su mensaje “Somos suficientes. Un concurso no nos define. Vamos a brillar por el mundo como luchadores y perseverantes”. ¿Su frase para los ecuatorianos? “Nuestras historias importan. No necesitamos algo físico para validarnos. Somos importantes porque somos hijos de Dios. Vamos a soñar en grande”.

Al final, mientras espera con ansias un encebollado que califica como “un abrazo”, Nadia Mejía deja en claro que algunas victorias no necesitan coronas. Se miden en paz, propósito y la certeza de que, a veces, las puertas que se cierran protegen caminos más auténticos.

Conoce un poco más de Nadia Mejía

Aunque está acostumbrada a usar maquillaje glamuroso por su carrera, Nadia prefiere utilizar pocos productos en su cara. En su día a día, el único accesorio que lleva es su sortija de matrimonio, pero admite que las joyas que utilizó para la producción la hacen sentir como una princesa. Ama los zapatos y entre risas admite que eso le ha traído problemas, ella confiesa que con ese dinero podría haberse comprado un apartamento.

Datos curiosos

Nadia anucia un nuevo sencillo para enero titulado “Soy siempre”.

Con calidez, Nadia revela que su amistad con la Miss Costa de Marfil 2025, Olivia Yacé, es maravillosa. “Ella vendrá a visitarme dentro de siete meses, cuando entregue mi corona”, comenta con entusiasmo. Ellas planean explorar Ecuador: desde las calles de Quito y Guayaquil hasta las maravillosas islas Galápagos.

