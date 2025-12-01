Nadia Mejia: "Yo confié mucho en la organización y me siento decepcionada"

La Miss Universo Ecuador 2025, regresó al país. Habla de su experiencia y la polémica de transparencia del certamen

Nadia habla de su experiencia, amistad con Costa de Marfil, la polémica de transparencia y su mensaje de empoderamiento

Tras su destacada participación en el Miss Universo 2025, Nadia Mejía aterrizó en suelo ecuatoriano con una mezcla de orgullo, reflexión y un mensaje claro: “Brillé para nuestro país”. La representante nacional, quien se ubicó entre las favoritas y estuvo en el top 3 de la presidenta del certamen, Nadia Ferreira, habló en exclusiva sobre su experiencia, las sombras en la organización y su visión del verdadero significado de ser “reina”.

“Una Bendición, Pero con Falta de Transparencia”

Alegre y sonriente, Mejía no dudó en destacar los aspectos positivos de su viaje. “Estoy muy feliz de estar aquí”, afirmó al llegar, remarcando la amistad que forjó con Olivia de Costa de Marfil, a quien describió como “una reinota”. Sin embargo, en medio de su alegría, la ecuatoriana abordó con honestidad las controversias que rodearon esta edición.

“Esta edición fue diferente. Nunca voy a decir que fue fraude porque todos merecemos todo, pero la verdad es que este año faltó un poco de transparencia”, confesó. “Yo confié mucho en la organización y me siento un poco decepcionada”. Pese a ello, reiteró su orgullo: “Yo brillé para nuestro país”.

Un Cierre de Puertas “Para Protegernos”

Sobre su esperado desempeño en el certamen, Nadia compartió un profundo momento de introspección. “Ore ante Dios y dije: ‘Si esto es para mí, ábreme las puertas’. Pero Él cerró esa puerta muy duro en mi cara… fue para protegernos”, relató, mostrando una perspectiva espiritual y resiliente frente a los resultados.

Nadia Mejía dejó claro que su labor está lejos de terminar CARLOS KLINGER

“Miss Tocuyo”: Reina de Corazones

Al ser preguntada sobre el título informal de “Miss Tocuyo”, Nadia sonrió. “Yo no sé qué es eso, creo que es ser reina de corazones”, comentó. “Esa es la huella que yo prefiero: tocar corazones. Eso es lo más importante”.

Consejo a Su Sucesora y la Corona “Sentimental”

Aunque bromeó diciendo que aún le quedan siete meses como Miss Ecuador Universo, Nadia dejó un mensaje contundente para quien la siga: “Tu necesitas disfrutar ese momento. La realidad es que no necesitas una corona para ser una reina”. Para ella, la corona “no es física, es sentimental”.

“Mi corona es ustedes, mi corona es mi esfuerzo, mi trabajo, mi perseverancia… Solo necesitamos buscar adentro para ver en dónde está”, reflexionó.

Sobre Fátima Bosch y el Apoyo Entre Mujeres

Respecto a la ganadora, Fátima Bosch, Mejía fue enfática en evitar comentarios negativos. “Ella es muy linda, nunca voy a decir que no es la ganadora”, afirmó, aunque reiteró su llamado a la transparencia. “Vamos a ver la transparencia de todo ese concurso”.

Además, mostró su solidaridad: “Quiero orar para ella porque está recibiendo mucho odio, y eso no es para los concursos de belleza. Vamos a levantar a las mujeres; todas se merecen más de esas cosas”.

El Nuevo Capítulo: Trabajar por Ecuador

Nadia Mejía dejó claro que su labor está lejos de terminar. “Voy a disfrutar este año para ser la mejor Miss Ecuador Universo posible”, anunció. “Voy a trabajar en mi país, hablar con mi gente, compartir su testimonio. Ganamos una experiencia espectacular, pusimos a Ecuador en un mapa muy grande, y ahora vamos a brillar juntos”.

Con un espíritu optimista y decidido, Nadia cerró la conversación con una promesa: “No voy a hablar nada de cosas negativas”. Su regreso no es el final, sino el inicio de un nuevo capítulo dedicado a inspirar y servir a su país.

