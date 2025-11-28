Victoria Kjær Theilvig: Si renuncia Miss Universo 2025, ella ocuparía su lugar

La tormenta mediática alrededor del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo no da tregua. Y es que ahora circula con fuerza el rumor de una posible renuncia a la corona por parte de la mexicana, después de que se confirmara que la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Raúl Rocha, empresario dueño del 50% de la compañía organizadora del certamen, por presuntos vínculos con delincuencia organizada, tráfico de armas y de combustible.

(Te invitamos a leer: Actor Conrado Osorio: un recorrido por su carrera y sus personajes más emblemáticos)

La polémica se avivó cuando el músico libanés y exjuez del certamen, Omar Harfouch, dimitió antes de la final alegando que se estaba orquestando un fraude en la elección de las finalistas y, por supuesto, de la ganadora. Tras la coronación, él llegó a calificar a Fátima como “falsa ganadora”, asegurando que todo se debía a una supuesta relación laboral entre Raúl Rocha y el padre de la mexicana, Bernardo Bosch Hernández, ejecutivo de Pemex.

Desinformación y parcialidad: lo que deja al descubierto el caso Alarcón–Quezada Leer más

Pero eso no fue todo: también anunció que considera emprender acciones legales en Nueva York para impugnar los resultados y “proteger los derechos de las misses”. Si su denuncia prospera, podría abrirse la puerta a una nueva administración que invalide el concurso en el que Fátima fue coronada.

Las consecuencias de este escándalo

A esta historia se suma el periodista español Jordi Martin, quien afirma que Raúl Rocha estaría pensando en desvincularse de la marca y que Fátima estaría valorando dejar la corona por decisión propia.

Y aquí viene el giro: si Bosch renunciara, la que ascendería al título sería Victoria Kjær Theilvig, Miss Dinamarca. Ella se convertiría en Miss Universo 2024… y también 2025, manteniendo la corona hasta 2026.

Lo que opinan los expertos...

Según el preparador de misses José Hidalgo, la presión actual podría llevar a Fátima a renunciar “por salud mental”, ya que su triunfo ha quedado ensombrecido por temas “escabrosos” y acusaciones de corrupción. No obstante, también afirma que la organización está dando un respaldo muy firme a la mexicana, lo que podría animarla a mantenerse en su reinado.

Hidalgo añade que hay rumores sobre una posible anulación de la elección, aunque recuerda que eso solo podría decidirlo un juez en una corte de Tailandia, país donde se celebró el certamen, y que aún no se ha confirmado si el proceso ha comenzado.

Por su parte, el productor de moda y belleza, Édison Guerrero defiende que Fátima no tiene culpa de haber sido coronada: “Incluso si todo hubiera estado arreglado, es una mujer bella, empoderada y con una voz que se ha escuchado pese al bullying que sufre desde que fue electa Miss México”. Guerrero considera que Fátima representa el inicio de una nueva etapa para el concurso, que se verá obligado a reestructurarse por estos escándalos.

Y afirma: “No creo que renuncie. Sí, había chicas mejores, pero era su momento. Si renuncia, la organización perdería aún más credibilidad”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!