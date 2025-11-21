"Lo puso todo": así defiende su familia a Nadia Mejía luego de Miss Universo

La participación de Nadia Mejía en Miss Universo 2025 cerró una etapa para la representante de Ecuador y para su entorno cercano, que siguió cada momento del certamen desde el país y desde Tailandia. Aunque la corona universal no llegó, su paso por el concurso generó reacciones dentro de su familia y entre quienes han trabajado en el evento de belleza.

Desde Guayaquil, Fausto Mejía, tío de la reina, describió cómo la familia vivió la final del certamen. “Emocionados por la expectativa que teníamos, claro que nos lamentamos que no haya avanzado más, sabemos del esfuerzo que hizo, pero esta experiencia para toda la familia también es enriquecedora”, indicó en conversación con EXPRESIONES.

Nadia Mejía en Miss Universo 2025 Cortesía

El entorno confirmó que Gerardo Mejía, padre de Nadia, viajó a Tailandia junto a su esposa, y que Sam Webb, esposo de la Miss Universo Ecuador, también estuvo presente en la sede del concurso. Sobre el impacto de la participación de Nadia en el público ecuatoriano, Fausto añadió: “Nadia tiene un futuro brillante en cualquier cosa que se proponga hacer en el futuro. Le estamos pidiendo que regrese pronto al Ecuador porque así nos lo están pidiendo mucha gente que la alentó y de quienes se ganó el corazón. Ecuador entero se dio cuenta que lo puso todo”.

El mensaje de Nadia Mejía para Ecuador

Tras el cierre de la gala, la candidata publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde compartió su balance personal sobre lo vivido en el escenario internacional. “Bendito sea quien persevera bajo prueba… esa persona recibirá la corona de vida.” A lo que agregó: “Ecuador… llegué a mi propio Super Bowl. Brillamos juntas. Representé a los soñadores, representé la esperanza de mi gente, representé a los guerreros. Hoy tal vez no tengamos la corona universal, pero llevo conmigo la corona de mi Ecuador, y ese será para siempre mi mayor logro.

Te amo, mi hermoso país. Seguiré brillando por nosotros en todo lo que haga. Esto no termina aquí; es solo el comienzo.” Con este mensaje, la reina marcó el cierre de su participación en Miss Universo y dejó abierta la posibilidad de nuevos proyectos vinculados a su carrera dentro y fuera del país.

Ecuador queda fuera del Top en Miss Universo 2025: estas son las semifinalistas Leer más

Byron Villamar, maquillador oficial de Miss Universo analiza lo ocurrido

La lectura de lo ocurrido también llega desde quienes han conocido el certamen desde dentro. El maquillador profesional Byron Villamar, quien ha trabajado en ediciones de Miss Universo, evaluó así el impacto de Nadia para la imagen del país: “Creo que Nadia hizo un gran papel. Nuestro país sono y esa es la aperutar hacia cosas positivas. Hizo que la gente se interese por este país en extesion pero gitante por su gente. nadia fue la embajadora del prototipo de persona que somos”.

Villamar analizó además la dinámica del concurso como organización. “Miss universo es una empresa y ellos ven como la manejan. Considero que no hay publicidad malo y que estos problemas le han ayudado a darse a conocer. Creo que todo lo que pasó fue a proposito, porque las veces que he estado en el Miss Universo maquillando me he dado cuenta que importa mucho la publicidad. El tema de los jurados ha beneficiado porque la sigue pendiente con lo que va a ocurrir. Lo que hace trae más público. Veremos el resultado con respecto al trabajo de cada uno”.

RELACIONADAS Lista filtrada de Miss Universo 2025 coincidió parcialmente con el Top 30 oficial

En su reflexión final, el maquillador se refirió a los retos que aún tiene el país en este tipo de competencias. “Ecuador debe dejar de improvisar para conseguir mejores resultados. Nadia le ha metido alma y corazón. Hay que cuidar absolutamente todos los detalles, las cosas mas insignificantes te pueden restar un punto. Ecuador tiene que unirse más para apoyar a todas las chicas que van a este concurso”.

Con el cierre de Miss Universo 2025, la trayectoria de Nadia Mejía entra en una fase distinta, marcada por el respaldo de su familia, la atención del público ecuatoriano y las expectativas sobre sus próximos pasos tras su paso por el escenario internacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!