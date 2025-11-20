Expreso
La representante de Guatemala celebra su clasificación al Top 30 durante la gala preliminar de Miss Universo 2025.Cortesía

Lista filtrada de Miss Universo 2025 coincidió parcialmente con el Top 30 oficial

Miss Universo 2025 anuncia su Top 30 sin la presencia de Ecuador entre las clasificadas

Una supuesta lista filtrada del Top 30 de Miss Universo 2025 circuló este jueves 20 de noviembre de 2025 en redes sociales, horas antes de la transmisión oficial. El documento —que mostraba el logo del certamen, firmas y una lista en orden alfabético— generó debate mundial entre los seguidores del concurso. Finalmente, la gala confirmó que parte de esa filtración sí coincidía con las semifinalistas anunciadas, aunque no en su totalidad.

Y, tal como se temía, Ecuador no apareció en ninguno de los listados.

La filtración: un documento “confidencial” que levantó sospechas

El archivo, que supuestamente detallaba los 30 países que avanzarían a la siguiente ronda, incluía nombres como Colombia, India, Tailandia, Brasil, Costa de Marfil y Japón.

Muchos de ellos sí fueron anunciados oficialmente durante la transmisión, lo que encendió las alarmas sobre si el documento correspondía a una versión preliminar del jurado.

Sin embargo, también contenía países que no ingresaron en la clasificación oficial, como Bolivia, El Salvador, República Checa o Vietnam. El número total de países en la hoja filtrada también superaba las 30 plazas reglamentarias.

La organización Miss Universe sobre la filtración.

El Top 30 oficial sí coincidió parcialmente

Durante la transmisión, estas fueron las primeras 15 clasificadas, anunciadas a las 20:30:

  1. India
  2. China
  3. Guadalupe
  4. Tailandia
  5. República Dominicana
  6. Brasil
  7. Ruanda
  8. Costa de Marfil
  9. Colombia
  10. Países Bajos
  11. Cuba
  12. Bangladés
  13. Japón
  14. Puerto Rico
  15. Estados Unidos

Y, a las 20:40, se sumaron otras 15:

  1. México
  2. Filipinas
  3. Zimbabwe
  4. Costa Rica
  5. Malta
  6. Chile
  7. Canadá
  8. Miss Universo Latina
  9. Croacia
  10. Venezuela
  11. Guatemala
  12. Palestina
  13. Nicaragua
  14. Francia
  15. Paraguay

La mayoría de estos países sí aparecía en la filtración, lo que confirma que el documento coincidía en buena parte con el resultado final, pero no completamente.

Ecuador quedó fuera del Top 30

Nadia Mejía en Miss Universo 2025
Nadia Mejía en Miss Universo 2025Cortesía
Nadia Mejía y Akarach Phusanaphong

Nadia Mejía en el Miss Universo: Su piquero de patas azules lo diseño un tailandés

Pese al desempeño sólido de Nadia Mejía en las actividades previas, sus menciones en rankings internacionales y la atención que generó su presencia en el Carnaval Magic Phuket, Ecuador no logró clasificar al Top 30.

Su nombre no apareció ni en la lista filtrada ni en la transmisión oficial, lo que confirma que la ecuatoriana quedó fuera tras la competencia preliminar, fase que definió completamente a las semifinalistas.

La noticia generó sorpresa entre los seguidores nacionales, especialmente después del impulso mediático que la candidata obtuvo en los últimos días.

Un certamen marcado por polémicas

La edición 74 de Miss Universo llega a su final con múltiples controversias:

  • Una “cena especial” no autorizada, que llevó a amenazas de acciones legales entre Miss Universe y Miss Grand International.

  • Acusaciones sobre patrocinadores ligados a casinos online, ilegales en Tailandia.

  • Un incidente viral, donde Nawat Itsaragrisil mandó callar a Miss México en vivo.

  • Dos renuncias del jurado, incluidas denuncias de posible fraude en la preselección de semifinalistas.

Todo esto elevó aún más la tensión en torno al concurso, donde 120 delegadas compiten por la corona.

