Ecuador queda fuera del Top en Miss Universo 2025: estas son las semifinalistas

Aunque 13 latinas avanzaron en la competencia, Nadia Mejía no fue incluida en las 30 seleccionadas

La clasificación a semifinales del Miss Universo 2025 se anunció en dos partes y dejó un saldo favorable para Latinoamérica, pero no para Ecuador. Nadia Mejía, la representante ecuatoriana, no fue incluida en los listados, lo que generó sorpresa en el público que la había respaldado en su primera salida del certamen.

En total, 13 candidatas latinoamericanas avanzaron en la competencia internacional. Los nombres anunciados fueron:

América Latina & Caribe

República Dominicana, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Chile, Venezuela, Guatemala, Nicaragua

Nadia Mejía, la representante de Ecuador, se ha posicionado como una de las favoritas a ganar el Miss Universo 2025. Instagram: nadia_mejia

Resto de latinas

Miss Universe Latina (representación regional), además de que países cercanos culturalmente como Estados Unidos y Canadá también lograron clasificar

La lista completa de semifinalistas incluyó también a delegaciones de Asia, Europa y África:

India, Georgia, China, Costa de Marfil, Zimbabue, Japón, Malta, Croacia, Francia y Palestina, esta última con una presencia destacada por el contexto político internacional.

Nadia Mejía se roba los aplausos en su primera salida en Miss Universo 2025 Leer más

En la fase de clasificación por voto popular, la afición eligió a Paraguay, que se sumó como candidata número adicional en competencia.

La ausencia ecuatoriana generó reacciones en redes y comentarios de figuras locales. El actor y presentador del certamen por Telemundo, Danilo Carrera, quien pronosticó que Ecuador estaría entre las diez finalistas de la noche, expresó su tristeza al ver que la representante nacional no avanzó.

Con la competencia en fase decisiva, el grupo de seleccionadas continúa su camino hacia la corona que esta noche se entrega en Tailandia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!