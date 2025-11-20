Nadia Mejía se roba los aplausos en su primera salida en Miss Universo 2025

La representante de Ecuador destacó en el inicio del certamen luciendo un traje púrpura en top y minifalda brillante

A las 20:00 en punto comenzó la gala final del Miss Universo 2025 y la representante de Ecuador, Nadia Mejía, fue una de las candidatas más ovacionadas durante la primera salida en el escenario.

Mejía ingresó con un traje púrpura compuesto por top y minifalda brillante. Al momento de presentarse, dijo “Ecuador” con un tono dulce que generó una reacción inmediata del público en el recinto, que acompañó su paso con gritos y vítores.

En este segmento del concurso también resaltaron las participaciones de Vanessa Pulgarín (Colombia) y Inna Moll (Chile), quienes recibieron apoyo sonoro de sus respectivas barras. Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, fue otra de las favoritas en este inicio de la competencia.

Las delegaciones asiáticas mantuvieron un apoyo fuerte desde las gradas. Tailandia, Filipinas y Malasia se ubicaron entre las más aclamadas del público asistente.

Con una presentación segura y altos niveles de respaldo, la candidata ecuatoriana continúa posicionándose entre las más mencionadas en la conversación digital de la gala.

