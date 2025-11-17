Expreso
Escenario del Quito Fest.
Escenario del Quito Fest.Archivo

QuitoFest 2025 anuncia cartel internacional: conoce todas las bandas confirmadas

El festival gratuito se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre en el Parque Bicentenario

El Quitofest dio a conocer la cartelera oficial de artistas que formarán parte de su vigésima segunda edición, programada para el 28, 29 y 30 de noviembre de 2025 en el Parque Bicentenario de Quito. El evento, de acceso gratuito, se consolida como uno de los festivales de música independiente más relevantes del país y un punto de encuentro durante las fiestas capitalinas.

El anuncio fue realizado este 17 de noviembre a través de las redes sociales del festival, donde se confirmó la participación de 36 bandas en dos escenarios, distribuidas durante tres jornadas. “Prepárate para tres días de música, dos escenarios en acción y 36 bandas listas para encender el #Quitofest2025”, señaló la organización en su cuenta oficial de Instagram.

Artistas internacionales en el Quito Fest 2025

Entre los invitados del exterior destacan agrupaciones y solistas provenientes de América Latina y Europa. La programación incluye a:

  • Orishas (Cuba)

  • Los Amigos Invisibles (Venezuela)

  • Bersuit Vergarabat (Argentina)

  • A.N.I.M.A.L. (Argentina)

  • 2 Minutos (Argentina)

  • Horcas (Argentina)

  • Siddhartha (México)

  • La Santísima Voladora (México)

  • Mr. Kilombo (España)

  • Nervosa (Brasil)

  • Nicolás y los Fumadores (Colombia)

  • N.O.F.E. (Colombia)

Ganadores de las audiciones 2025

La escena local también tendrá una presencia significativa. Bandas como Guardarraya, Descomunal, Guanaco, Los Ultratumba, La Malamaña, Romasanta, Iguana Brava y Grotesco figuran entre los nombres confirmados.

Además, para esta edición se realizaron audiciones públicas en las que se seleccionó a 12 proyectos ecuatorianos emergentes:

  • Tam Tam

  • Kev Santos Band

  • Luis Alcívar

  • Iván Pino y Los Nosotros

  • Gianny

  • Menino Gutto

  • Muy Valen

  • Melinna

  • Eblis Desperation

  • Diablo Huma Rock

  • Hananki

  • Diego y los Gatos del Callejón
Un festival de acceso libre

El Quitofest es gestionado por la Fundación Música Joven y forma parte de la agenda oficial de Fiestas de Quito. Desde su creación, en 2003, se ha consolidado como un referente de la música independiente en el país, manteniendo su carácter gratuito y diverso.

Más información y detalles de programación están disponibles en su sitio web oficial: www.quitofest.com

