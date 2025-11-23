Nadia Mejía y su reacción al recibir el Miss El Tocuyo tras Miss Universo 2025

La reacción de Nadia Mejía al recibir el ‘Tocuyo’ del Miss Universo 2025 generó comentarios entre los fanáticos del certamen

La coronación de Fátima Bosch, representante de México, como ganadora del Miss Universo 2025 desató una ola de reacciones en redes sociales. Uno de los comentarios más recurrentes fue la no clasificación de Nadia Mejía, Miss Ecuador, al esperado Top 30.

Entre los seguidores del certamen existe una tradición no oficial y que ha tomado fuerza en los últimos años: entregar el título simbólico del Miss El Tocuyo a una candidata considerada favorita pero que finalmente no logra avanzar en la competencia. En esta edición, ese “reconocimiento” recayó en Nadia Mejía, quien decidió tomárselo con humor.

Nadia Mejía reacciona al 'triunfo' del Miss El Tocuyo 2025

En sus historias de Instagram, la ecuatoriana publicó: “Bueno, no me refería a eso cuando dije que quería la corona para Ecuador, ¡pero la acepto! Gracias”, acompañando el mensaje con referencias a la celebración de su cumpleaños.

La reacción de Mejía fue destacada por los fanáticos, quienes alabaron su carisma y cercanía. Su nombre había sonado entre las favoritas en análisis previos al certamen, por lo que su ausencia en la primera ronda clasificatoria sorprendió a muchos seguidores del concurso.

Además del triunfo de México, el cuadro final del Miss Universo 2025 quedó conformado así: primera finalista, Tailandia; segunda finalista, Venezuela; tercera finalista, Filipinas; y cuarta finalista, Costa de Marfil.

Cabe recordar que el 22 de noviembre de 2025, día de su cumpleaños, Nadia compartió un mensaje emotivo en Instagram. “Conozco mi corazón. Conozco mi propósito. Y sé que la voz que Dios me dio fue para elevar, inspirar y servir”, escribió.

Miss El Tocuyo: el origen radica en Venezuela

Entender el Miss El Tocuyo es remontarse al 2016, cuando Mariam Habach no clasificó en las finalistas del Miss Universo 2016 pese a ser una de las grandes favoritas en las preliminares.

Este hecho fue el que originó el popular término Miss Tocuyo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!