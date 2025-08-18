¿Nino Touma es la manzana de la discordia tras su llegada a Calientitos TV?

Luego que el diseñador apareció en el espacio de farándula, Poncho Quintero se marchó

La llegada del diseñador Nino Touma a Calientitos TV se convirtió en la manzana de la discordia, pues tras su ingreso, sin dar mayores explicaciones, el panelista Poncho Quintero decidió bajarse del barco.

Cuando lo buscamos para aclarar rumores, Poncho fue tajante: “No estoy en Calientitos”. Pero cuando se le preguntó si su salida se debía a la presencia de Nino contestó (sin mencionarlo): “Yo no tengo problemas, pero sí compromisos con mis farmacias. He estado dentro y fuera del programa varias veces; esta ya es la tercera. En una ocasión me alejé porque estaba atravesando mi divorcio y la situación emocional era complicada.

Ahora pedí un descanso de la farándula y que me saquen del grupo, pero eso no quiere decir que me retire para siempre. En cualquier momento puedo regresar. Por ahora, la farándula no es mi prioridad”.

Lo que dice Nino...

Fiel a su estilo desenfadado, el creativo de la moda no se calló: “Nunca he tenido problemas con Poncho. Si la gente los tiene conmigo, es distinto. Creo que él habló de un personaje del que no debía haber hablado. Cuando en una ocasión un reportero me preguntó, yo respondí que estaba diciendo tonterías. Quizá por eso se enojó. Solo lo vi una vez en el espacio y después nunca más. Puede que esa sea la razón. A estas alturas, no me preocupo por quién se sienta conmigo, porque al final soy yo quien decide con quién me siento”.

Nino también confesó que lo invitaron para hablar de moda al inicio. “Así comencé, me hicieron la oferta y me quedé. Me divierte hacer esta farándula muy a mi estilo porque es picaresca, pero con respeto”.

En De boca en boca

Nino y Poncho ya habían coincidido en un set. Ya habían compartido pantalla en el desaparecido programa De boca en boca (TC ), donde Touma fue jurado en Jueces de la moda junto a Cuty Icaza, el fallecido Luis Tippán y otros colegas.

En ese entonces, Poncho interpretaba al misterioso Señor M, un personaje disfrazado encargado de lanzar comentarios punzantes sobre la farándula. ¿Se dio un choque de egos televisivos?

