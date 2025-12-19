Tres horas sin luz en ocho cantones del Guayas: revisa si tu zona será afectada

Serán 860.000 los usuarios afectados. Samborondón y Durán constan entre las ciudades que se quedarán sin energía

El mantenimiento programado se realizará en la subestación Dos Cerritos, ubicada en la provincia de Guayas.

Un mantenimiento programado dejará sin energía eléctrica a varios cantones del Guayas durante tres horas la madrugada de este domingo 21 de diciembre. La suspensión está prevista entre las 04:00 y las 07:00 mientras se ejecutan trabajos en la subestación Dos Cerritos.

Miles de usuarios afectados

La intervención, según el comunicado oficial de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), busca asegurar un suministro más estable para alrededor de 860 mil usuarios en Samborondón, Durán, Daule, Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balzar y Salitre.

La operación incluye lavado del equipamiento y retiro de polvo, vegetación, moho y desechos que se acumulan en la infraestructura. Según la entidad, estas tareas preventivas evitan fallos y permiten sostener la continuidad del servicio.

Zonas afectadas por el corte de luz

Entre los sectores afectados figuran urbanizaciones de La Puntilla y zonas de las vías a Samborondón y Salitre; áreas del norte de Durán y Daule, incluida la parroquia Laurel; además de los cantones Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balzar y Salitre.

La empresa solicitó paciencia a los usuarios ante los posibles inconvenientes derivados de la desconexión temporal.

La ciudadanía, por su parte, ha exigido que las labores se ejecuten en el horario establecido. "Siempre dicen que la luz se va por determinado número de horas, pero termina extendiéndose. Espero que esta vez no sea igual. Que cumplan. Que hagan los trabajos que quieran, pero que cumplan con lo anunciado", señaló Sandra Barrezueta, residente de la parroquia urbana La Puntilla, en Samborondón

