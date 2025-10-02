Alcaldía de Daule aclara qué pasa con los cortes de luz y agua en La Aurora

La Alcaldía de Daule emitió una aclaración oficial sobre los supuestos cortes de luz en La Aurora, confirmando que no habrá suspensión del suministro eléctrico ni de agua potable en la zona. La planta de agua potable cuenta con su propio sistema de generación.

¿Por qué la Alcaldía de Daule desmiente los cortes de servicio?

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Daule informó a la ciudadanía y a los medios de comunicación que los trabajos de mantenimiento programados en la subestación eléctrica de la planta potabilizadora, ubicada en la parroquia La Aurora, no generarán suspensión del suministro eléctrico, ni afectarán el servicio de agua potable.

La razón principal de esta aclaración radica en la infraestructura de la planta. El cabildo detalló que la instalación cuenta con un sistema de generación propia que "garantiza su funcionamiento permanente". Esto, según el comunicado, "descarta cualquier interrupción en el suministro eléctrico en las urbanizaciones y otros sectores de La Aurora".

La Municipalidad de Daule reiteró que las labores a ejecutarse son de carácter técnico y forman parte del mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica de la Planta de Agua Potable. El objetivo de estos procedimientos es asegurar la continuidad y calidad del servicio.

Esta aclaración surge luego de que la misma Alcaldía publicara un aviso previo sobre un supuesto corte de energía de dos días, el cual fue posteriormente desmentido por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). La nueva comunicación de la Dirección General de Comunicación Social de la Alcaldía rectifica el error y busca mitigar la preocupación generada entre los residentes de la zona norte de Guayaquil.

