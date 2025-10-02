Corte de luz en La Aurora: CNEL desmiente sobre apagón de dos días

Anuncio de suspensión prolongada habría sido error de la Alcaldía de Wilson Cañizares, según la empresa eléctrica

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) desmintió un corte de luz de dos días que había anunciado la Alcaldía de Daule para el sector de La Aurora. Según CNEL, la información compartida por el Municipio fue un error de comunicación, ya que no existe un trabajo programado en la zona.

¿Qué anunció la Alcaldía de Daule inicialmente?

Al mediodía de este jueves, 2 de octubre de 2025, la Alcaldía del cantón Daule utilizó sus redes sociales para informar sobre un corte de energía programado que afectaría al sector de La Aurora.

El anuncio, que rápidamente generó indignación en la ciudadanía, indicaba que la interrupción del servicio se daría desde las 08:00 del martes 7 de octubre hasta las 08:00 del jueves 8 de octubre, con una duración continua de dos días. La razón aducida era la ejecución de mantenimientos en la subestación eléctrica de la planta La Aurora a cargo de CNEL EP.

Tras la ola de comentarios de indignación ciudadana, la Alcaldía de Daule procedió a eliminar la publicación.

CNEL asegura que no habrá dicho corte

Este Diario consultó a la vocería de CNEL EP sobre el tema, que confirmó el error. "El trabajo que mencionó la Alcaldía de Daule es un tema privado en una planta privada, no se va a intervenir nada ni habrá ningún corte", indicó el vocero de la Corporación Nacional de Electricidad.

El vocero de la empresa eléctrica enfatizó que no existe ninguna planificación ni trabajo programado en la zona de La Aurora que implique la suspensión del servicio. La confusión fue atribuida directamente a la gestión municipal.

"Parece que hubo una confusión por parte del equipo de comunicación de la alcaldía de Daule, pero ya llamamos a desmentir. Al momento no tenemos ningún trabajo programado en el sector", concluyó la fuente de CNEL EP, dejando sin efecto la preocupación inicial de los residentes de la parroquia de Daule, colindante con el norte de Guayaquil.

