De Lapentti a Arboleda: los personajes que Guayaquil homenajeará en sus fiestas

El Concejo Municipal, presidido por Aquiles Alvarez, aprobó la entrega de condecoraciones a 6 ciudadanos por la independencia

El Concejo Municipal, presidido por Aquiles Alvarez, aprobó la entrega de condecoraciones a seis ilustres por la independencia. El reconocimiento se otorgará en la Sesión Solemne por los 205 años de la gesta libertaria, fomentando así el deporte y la trayectoria de figuras notables de la ciudad.

Homenajeados en octubre

La decisión se tomó durante la última sesión del Concejo Cantonal, donde se dio luz verde a las iniciativas que marcarán la celebración del próximo jueves 9 de octubre de 2025. Seis personalidades recibirán la máxima presea municipal.

En esta ocasión, se otorgará la Condecoración M. I. Municipalidad de Guayaquil: Jaime Nebot Saadi a seis figuras que han dejado una huella imborrable en distintas áreas. Los galardonados son:

Teresa Arboleda González: Comunicadora social con 42 años de trayectoria en Ecuavisa, considerada un referente femenino en la televisión nacional. Carlos Miranda Zavala: Médico ginecólogo con una vasta experiencia en investigación, docencia universitaria y desarrollo de patentes científicas desde 2014. Guillermo Arosemena Arosemena: Un especialista en banca y comercio internacional, autor de relevantes investigaciones sobre la historia empresarial de Ecuador y la vida de José Joaquín de Olmedo. Nicolás Lapentti Gómez: Histórico tenista ecuatoriano que alcanzó el ranking mundial número 6 en el año 2000 y ganador de cinco títulos ATP. Coronel Martín Antonio Cucalón de Ycaza: Recordado como el Primer Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y un líder destacado en protección civil. Coronel Jaime Cucalón de Icaza: Bombero con más de 40 años de servicio en rescate y protección civil, y Primer Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón desde 2006.

Teresa Arboleda Instagram de Teresa Arboleda

Los concejales aprobaron sus nombres en base a sus méritos y trayectorias destacadas que han contribuido al desarrollo y prestigio de la ciudad en áreas como la comunicación, la ciencia, la historia, el deporte y la protección civil.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!