Magistrados y la CNJ rechazan la amenaza de un líder criminal al juez Serrano

La Corte Nacional y la Asociación de magistrados solicitaron reforzar la seguridad de los jueces del Ecuador

José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, firmó el comunicado en donde la entidad solicitaba protección para los jueces.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) y la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechazaron este 19 de diciembre de 2025, en dos comunicados, las “amenazas, presiones, amedrentamientos y cualquier acto que vulnere la integridad, seguridad y autonomía” de los jueces del país, luego de la denuncia pública sobre la intimidación que hizo el serbio Jezdimir Srdan, procesado como presunto cabecilla de una organización narcodelictiva, en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero.

La CNJ, presidida por José Suing, expresó su respaldo a Serrano, a quien Srdan amenazó públicamente de muerte al realizar un gesto con su dedo, en el cual pasó su índice por el cuello en forma horizontal, durante la audiencia de juicio del caso Euro2024.

Además, solicitó que las autoridades “fortalezcan las medidas de seguridad de jueces, conjueces, servidores y dependencias judiciales en atención a los riesgos permanentes” de los integrantes de la Función Judicial.

Asociación destaca la independencia judicial

La Asociación de Jueces, por su parte, reiteró el pedido de protección, pues dijo que “constituye una condición indispensable para garantizar el ejercicio libre, responsable e imparcial” de los magistrados y recordó que la “independencia judicial es un pilar esencial del Estado de Derecho”.

Además, resaltó que los cuestionamientos hacia los fallos judiciales “deben canalizarse únicamente a través de los mecanismos legales y constitucionales. Nunca con presiones, descalificaciones o amenazas”.

