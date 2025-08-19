Expreso
  Deportes

Independiente del Valle
Independiente del Valle y Mushuc Runa pelean por clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana 2025.Archivo

Transmisión de Mushuc Runa vs Independiente del Valle: Alineaciones y detalles

Conoce la hora, canal y alineaciones del partido Independiente del Valle vs. Mushuc Runa por Sudamericana

Independiente del Valle y Mushuc Runa se enfrentan en un duelo decisivo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

(Te invito a leer: Así va la tabla de LigaPro 2025 tras el triunfo de Deportivo Cuenca ante Vinotinto)

El partido de vuelta, que se disputará este martes 19 de agosto a las 19:00, en el estadio Olímpico Atahualpa, definirá al club ecuatoriano que avanzará a la siguiente fase del torneo continental.

¿Qué necesita IDV para clasificar a los cuartos de final?

Los Rayados del Valle llegan con una ligera ventaja, tras haber ganado 1-0 en el partido de ida. Con este resultado, a Independiente del Valle le basta un empate para asegurar su pase a cuartos de final. 

Independiente del Valle
Independiente del Valle ganó 1-0 a Mushuc Runa en el partido de ida.Franklin Jacome

El equipo de Javier Rabanal contará con sus estrellas, como el goleador Claudio Spinelli, el talentoso mediocampista Patrick Mercado y el creativo Juan Cazares, para sellar su clasificación.

Deportivo Cuenca

Así va la tabla de LigaPro 2025 tras el triunfo de Deportivo Cuenca ante Vinotinto

Leer más

Las estrellas de Mushuc Runa que buscarán la remontada histórica

Por su parte, Mushuc Runa buscará la hazaña en Quito. El Ponchito apelará al talento de Joaquín Vergés, la experiencia del colombiano Sebastián Tapiero y la potencia ofensiva de Carlos Orejuela para revertir la serie y lograr una histórica clasificación.

Las alineaciones confirmadas de Independiente del Valle y Mushuc Runa

¿Dónde ver el partido entre IDV y Mushuc Runa en vivo?

El partido será transmitido en vivo en Ecuador por DSPORTS (televisión pagada) y a través de la plataforma digital DGO.

