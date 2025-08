Cierre temporal de playa en Monteverde por derrame de hidrocarburo

Las autoridades de la provincia de Santa Elena investigan el origen de un derrame de hidrocarburo registrado la tarde del lunes 4 de agosto en el sector costero de Monteverde. La emergencia provocó la alarma de la comunidad, luego de que se observara una extensa mancha negra en la franja marina y en la arena.

El hecho fue reportado de inmediato a los organismos de control, lo que activó la movilización de equipos técnicos de Petroecuador y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), quienes realizaron inspecciones preliminares para determinar la causa del derrame y cuantificar la afectación ambiental.

“Tenemos algunas hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido, posiblemente una mala maniobra de un buque petrolero al pasar por esta zona. Hemos dispuesto la limpieza inmediata de la playa para reducir el impacto ecológico. Una vez que se identifique a los responsables, se aplicarán las sanciones correspondientes”, informó Xavier Negrete, gobernador de Santa Elena.

Como medida preventiva, la Alcaldía de Santa Elena dispuso la mañana del martes el cierre de la playa de Monteverde para actividades turísticas y de pesca por 48 horas. El objetivo es evitar riesgos a la salud de quienes frecuentan este balneario, mientras se realizan los trabajos de remediación.

Se estima que la contaminación afecta aproximadamente un kilómetro de playa. Para contener la propagación del hidrocarburo, se colocaron barreras de absorción en el mar y se aplicaron dispersantes mediante equipos portátiles. Además, decenas de trabajadores de Petroecuador ejecutaron labores de limpieza manual en la arena.

Comuneros preocupados

“Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo. Ojalá que no vuelva a pasar. Aquí está la planta de gas, pero según nos han explicado allí no se manipula petróleo, así que no sabemos de dónde salió esta mancha”, expresó uno de los pobladores.

Las autoridades anunciaron que en los próximos días se darán a conocer los resultados de la investigación acerca de este derrame.

