Sydney Sweeney: Toda estrella tiene su escándalo

La controversia no ha afectado el ascenso profesional de la actriz. De hecho, su nombre circula con fuerza en rumores sobre la nueva entrega de la saga de James Bond. Aunque todavía no hay confirmación oficial, la posibilidad de que se convierta en la próxima ‘chica Bond’ ha sido ampliamente debatida en redes. Algunas fuentes sugieren que su cercanía con Amazon MGM Studios, productora a cargo del filme, podría facilitar su inclusión en el proyecto.

RELACIONADAS Justin Timberlake impacta al revelar que padece enfermedad de Lyme

Por otro lado, medios estadounidenses han reportado que la aparición de Sweeney en la boda de Jeff Bezos con Lauren Sánchez se debió a su vínculo comercial con el empresario, quien apoya financieramente su nueva línea de lencería. Esta relación, más empresarial que romántica, se ha prestado a múltiples especulaciones, especialmente tras la presencia de la actriz en el evento junto a Orlando Bloom, alimentando rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

La actriz, nacida en 1997 en Spokane, Washington, ha construido una carrera notable desde sus inicios en series como Grey’s Anatomy o The Handmaid’s Tale, hasta convertirse en un rostro protagónico de HBO en Euphoria y The White Lotus. También ha incursionado en el cine con títulos como Once Upon a Time in Hollywood y Madame Web, y prepara nuevos proyectos como Split Fiction, bajo la dirección de Jon M. Chu.

Sydney Sweeney para American Eagle Instagram

El rostro de su generación

Con apenas 27 años, Sydney Sweeney representa una figura compleja dentro del ecosistema actual de Hollywood. Su imagen es utilizada tanto como símbolo aspiracional como catalizador de debates culturales. Mientras acumula contratos publicitarios y rumores cinematográficos, también enfrenta el desafío de ser una figura pública en tiempos en que cada mensaje (incluso publicitario) es diseccionado bajo la lupa de una audiencia dividida, pero cada vez más crítica.

A medida que su influencia crece, el caso de Sweeney revela cómo el ‘star system’ contemporáneo transita un terreno en el que belleza, política, marketing y redes sociales convergen de forma inevitable. Lo que antes era solo glamour, hoy también es ideología.

El intenso debate detrás de una campaña

Superman también fue víctima: Dean Cain revela acoso sexual en la TV Leer más

Esta semana su nombre pasó a convertirse en el centro de un debate que ha desbordado los límites del entretenimiento. La reciente campaña de American Eagle, en la que la actriz aparece como imagen principal, desató una controversia que expone las tensiones actuales entre estética, política y representación en la cultura pop.

El detonante fue el eslogan ’Sydney Sweeney has great jeans’, un juego de palabras entre jeans y genes que, en conjunto con la imagen de la actriz rubia de ojos azules, provocó acusaciones de promover estándares excluyentes de belleza. Mientras algunos calificaron el mensaje de racista y sexista, al sugerir que refuerza la idea de una “superioridad genética” asociada a la blancura, otros lo defendieron como una postura antiprogresista y celebraron su tono provocador.

En uno de los videos publicitarios, Sweeney afirma: “Los genes se heredan de los padres a los hijos... Mis genes son azules”. Aunque la marca justificó su elección argumentando que Sweeney representa “el encanto de chica común con energía de protagonista”, lo cierto es que el eslogan se interpretó como una alusión a la eugenesia, una ideología que históricamente ha servido para justificar la exclusión racial.

El caso no fue aislado. Pocos días después, el actor Gavin Casalegno, de The Summer I Turned Pretty, fue criticado por una campaña de Dunkin’ en la que atribuye su bronceado a la “genética”. Ambas piezas publicitarias han sido señaladas como ejemplos de una nueva ola de narrativas que, bajo una apariencia inocente, refuerzan cánones tradicionales y peligrosamente excluyentes de belleza.

El fenómeno del jabón de Sydney Sweeney: De $ 8 a $ 200 en el mercado secundario Leer más

La crítica del Washington Post, Rachel Tashjian, subrayó que estas campañas evidencian un giro cultural: “En los últimos cinco o seis años, la moda y la cultura pop parecían comprometidas con la positividad corporal. Ahora vemos un retorno a la delgadez, la blancura y la ostentación de riqueza sin disculpas”. Un retroceso que se aleja del impulso por visibilizar cuerpos diversos.

Ni American Eagle ni Sydney Sweeney han respondido públicamente. Mientras tanto, la prenda principal de la campaña, el jean Sydney Jean, se vende como edición limitada y destina sus ganancias a Crisis Text Line, una organización dedicada a la salud mental.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!