Jorge Toledo: "El Cholito es un producto soñado que de repente se hace aire"

Lo que se esperaba la confirmación oficial de la renuncia de Jorge Toledo de la dirección de El Cholito forever se dio, el jueves 7 de agosto cuando en un video él confirmó que no seguirá en el proyecto. No dio explicaciones.

“Siempre cuando se trabaja se debe sentir feliz. Siempre he trabajado en paz y armonía. Doy un paso al costado”, expresó.

Desde que Jorge anunció su intención de revivir El Cholito, la historia no ha parado de dar giros más dramáticos que una telenovela. Que sí va, que no va, que primero Los García, luego El Cholito forever, que si la nueva generación se conecta o no con el personaje...

Pero la bomba explotó la semana pasada, cuando se anunció que Stéfano Navas, el influencer y comunicador sin experiencia actoral, y la rumana Oana Chelaru serán parte del elenco. Las malas lenguas aseguran que al Canal del Cerro le interesan más las caritas bonitas y los influencers que el talento probado.

Un sueño anhelado

Y eso a Jorge Toledo no le habría caído nada bien. El director y creador decidió hacerse a un lado. ¡Una limpia necesita esta producción antes de arrancar las grabaciones el próximo mes! Para Toledo, volver a ver a El Cholito en pantalla, con David Reinoso al frente, era un sueño largamente anhelado. Pero ese sueño se le escurre entre los dedos como agua. Ya no estará en la dirección.

“No es tan sencillo hablar de este tema, hay muchos aspectos involucrados. Para mí El Cholo es un producto soñado que de repente se hace aire. Cuando se toman decisiones, se lo hace en base a convicciones. David ha dicho algo hermoso, que soy el alma. Creo que, más que eso, me considero el rumbo, la brújula”, dijo a EXPRESIONES el actor y director, quien habría vendido los derechos.

¡Pero aquí no acaba el culebrón! Dentro del set también hay tensión. Lester Zavala, mano derecha de Toledo, y Juan Salazar suenan como los posibles directores. Ambos cruzaban los dedos para que se calmen las aguas.

"No me han dicho nada"

Incluso se ha mencionado el nombre del reconocido director Augusto Enríquez (esposo de Miriam Murillo, la madre de El Cholito). Pero él lo desmiente rotundamente: “No me han dicho nada. Soy el abogado (Zavala) en la historia. Me mantengo como actor. Estamos a la expectativa de quién dirigirá en ausencia de Jorge. Personalmente no lo sé. Son decisiones... Pero considero que él es el alma, es como el padre. Para cualquiera que lo asuma será un reto. Surgirán las comparaciones”, comentó.

La manzana de la discordia

Dicen que a Jaime Tamariz le toca preparar a Stéfano Navas como actor. El influencer está en manos del director de casting, quien deberá pulirlo y con suerte convertirlo en algo más que una cara bonita en un abrir y cerrar de ojos. ¡Buen trabajo!

La historia de José Pepe Chalén

El Cholito fue un producto exitoso entre 2007 y 2008, producido por Ecuavisa, con dirección de Jorge Toledo y protagonizado por David Reinoso y Giovanna Andrade. Estuvieron también Julio César Herrera, Ruddy Rodríguez, Flor María Palomeque, Andrés Garzón, Martha Ontaneda, Catherine Velasteguí, Marcela Ruete, Issam Eskandar, Miriam Murillo, Antonio Aguirre, entre otros.

La historia seguía a Pepe José Chalén, un joven humilde, poco agraciado pero soñador, que se metía de lleno en el mundo de la televisión ecuatoriana. Ahí conocía a su amor imposible: la niña María Gracia.

Su continuación, Mostro de amor, producida por Teleamazonas, llegó en 2010. Pero ahora, en 2025, el regreso de El Cholito genera mucha expectativa por todo lo que hay detrás.

