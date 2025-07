Gwyneth Paltrow y Ben Affleck: los motivos de su ruptura, según su biógrafa

A finales de los 90, Gwyneth Paltrow y Ben Affleck formaban una de las parejas más fotografiadas y queridas de Hollywood. Jóvenes, guapos y en la cima de sus carreras, protagonizaban portadas y alfombras rojas con una química que parecía irrompible.

Pero como muchas historias de Hollywood (y de la vida que hoy en día muestran las redes sociales), lo que brillaba ante los flashes ocultaba una realidad mucho más compleja.

Una relación intermitente marcada por el desencuentro

Según Amy Odell, autora de Gwyneth: The Biography, el idilio entre la estrella de Shakespeare in Love y el guionista de El indomable Will Hunting no era tan romántico como parecía. En declaraciones a People, Odell revela que “ella preparaba la cena y él quería salir con sus amigos”.

Aquella frase tan simple, resume en realidad una serie de desacuerdos profundos. Las amigas de Paltrow sentían que Affleck no la valoraba como merecía, y ella lo comparaba con los personajes de Entourage, la serie que retrata a los hombres inmaduros del espectáculo.

Química sexual, pero sin sintonía emocional

La atracción física no fue el problema. De hecho, Gwyneth ha hablado públicamente de lo “divertido” que era Affleck en la intimidad. En una entrevista de 2023 en el pódcast Call Me Daddy, cuando le pidieron comparar a Affleck con su ex Brad Pitt, fue clara.

Al respecto dijo, sin tapujo alguno: “Brad era el amor de tu vida. Ben, técnicamente excelente”. Sin embargo, ni la química ni la pasión fueron suficientes para salvar una relación marcada por impulsos autodestructivos.

El lado oscuro de Ben Affleck

Amy Odell detalla que Affleck ya lidiaba con sus adicciones cuando conoció a Paltrow. El alcoholismo y la ludopatía fueron dos sombras persistentes. “Sus amigos tenían reservas sobre él porque a veces parecía más interesado en los videojuegos que en ella”, afirma la biógrafa.

En 2020, el propio Affleck reconoció su lucha: “Mi padre no logró la sobriedad hasta que yo tenía 19 años, así que sé lo importante que son esos años”.

Intentos, rupturas y caminos separados

Pese a los obstáculos, Paltrow y Affleck se dieron una nueva oportunidad en el año 2000, durante el rodaje de Algo que contar. Pero el intento no funcionó y ese mismo octubre pusieron punto final definitivo.

Dos años después, Gwyneth iniciaría una relación con Chris Martin, líder de Coldplay y futuro padre de sus hijos, mientras que Ben comenzaría su mediática historia con Jennifer Lopez.

Una nueva mirada a una vieja historia

La biografía de Odell -la misma autora detrás de la obra sobre Anna Wintour- ofrece una mirada distinta a los romances más recordados del star system. Con más de 220 entrevistas a fuentes cercanas, el libro promete revelar detalles inéditos sobre la vida personal y profesional de Gwyneth Paltrow, incluida su compleja vida sentimental. El glamour, queda claro, a veces también esconde heridas.

