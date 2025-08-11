Navidad en agosto con toda su decoración y sus sabores

Los ‘navilovers’ empezaron a comprar luces navideñas . Los supermercados ofrecen separar el pavo o cerdo

Una decoración ecléctica que une adornos de Navidad y Halloween para los que ponen el árbol desde octubre.

Lo que hasta hace algunos años era una tradición exclusiva de diciembre se ha convertido ahora en un mercado adelantado que dinamiza la economía local, incluso en pleno verano en Ecuador.

Las tiendas aprovechan la devoción de los ‘navilovers’ para lanzar desde agosto sus colecciones temáticas, generar experiencias de compra y estimular las ventas anticipadas relacionadas con la temporada navideña.

Para los consumidores, esto significa mayor variedad y oportunidades de ahorro; para los comerciantes, una ventana para asegurar ingresos tempranos. En conjunto, este fenómeno refleja cómo la Navidad se ha transformado en un motor comercial que extiende su influencia más allá de la temporada tradicional, impactando cadenas de suministro, estrategias de promoción y hábitos de consumo.

El comercio, con buen olfato para percibir lo que buscan sus clientes, ha creado espacios donde la celebración empieza en agosto, con toda su decoración e incluso sus sabores.

La experiencia de compra es la clave

Hay negocios como Alessa, una de las principales importadoras del país, que han hecho de la compra una experiencia: en cuanto se abre la puerta del ascensor, se invita a los visitantes a tomarse una foto navideña. Han organizado los adornos por colecciones (Renancensee, Romance Christmas, Cheer, Hikari y Joy) que fusionan elegancia e innovación.

Hay opciones para todos los gustos: la paleta de colores es rica en contrastes y matices. El rojo y el verde clásicos reaparecen con texturas que evocan elegancia y suntuosidad, mientras que el dorado se consolida. No faltan los toques en azul marino, burdeos y ciruela. También hay adornos en tonos pastel vibrantes, estampados y elementos brillantes que evocan una estética nostálgica e imaginativa.

“En Alessa hemos desarrollado una propuesta integral que responde a las demandas del canal mayorista y minorista. Estimamos que las ventas este año pueden crecer entre un 15 % y un 20 %”, dijo a Diario EXPRESO Sara Vásquez, gerente de marketing de Alessa.

Durante el recorrido, se ofrecía servicio de bocadillos y el típico chocolate navideño, lo que aporta una experiencia sensorial completa: allí se mima a todos los sentidos. Entre los pasillos se escuchaban risas cómplices por saborear esta bebida tradicional antes que la colada morada, que se disfruta en noviembre.

La creatividad abunda en estos espacios; llamó la atención ver un árbol navideño decorado con elementos de Halloween. Según ejecutivos de ventas, esta opción la prefieren quienes gustan de una decoración ecléctica y quieren lucir estos artículos temprano en el año.

Las tiendas ofrecen descuentos para los 'navilovers'

Alessa empezó la venta de colecciones navideñas. AleX LIMA / EXPRESO

El ambiente está animado, algo que aprovechan tiendas como Buen Hogar, que ya ofrece la mercancía remanente de la Navidad de 2024 con descuentos del 50 %.

El comercio de agosto busca atraer a los ‘navilovers’, como Judith Díaz, quien transforma totalmente su casa por dentro.

“Me encanta vestir el interior de mi casa de Navidad; hasta el rincón más pequeño lleva una decoración navideña”, explicó.

Incluso hay quienes ahorran durante todo el año para comprar en agosto y aprovechar las ofertas, contó Máximo Muñoz, cliente.

Un fan de la Navidad puede gastar cientos de dólares en decoración y, si es coleccionista, incluso miles. En un sondeo breve, algunos comentaron que gastan 1.200 dólares; otros, 600 dólares.

Las ofertas para la cena también se adelantaron

Este movimiento se siente también en los supermercados especializados en productos cárnicos. Fernández y El Rancho, por ejemplo, han empezado a ofrecer la opción de reservar desde este mes y terminar de pagar en diciembre.

“Pueden hacer un primer abono de $5 y cada mes seguir cancelando hasta terminar de pagar el pavo o las piernas de cerdo”, contó José Merchán, coordinador de uno de los locales de Fernández.

En El Rancho, su coordinador de Puntos de Venta, Alexis Navia, señaló que ofrecen combos. “Nuestra promoción se llama El Pavichancho, que permite reservar pavo y cerdo. Los precios de los combos van desde $ 29,99 hasta $ 99,99; la diferencia está en las libras de carne que incluyen”, destacó.

Así, la demanda de estos productos hace que la Navidad se sienta en pleno agosto.

