Abusos, adicciones y un divorcio: los problemas que Ben Affleck intenta dejar atrás

Tras su divorcio de Jennifer Garner en 2018 y con un proceso de rehabilitación en marcha por problemas con el alcohol, el actor de Hollywood Ben Affleck regresa a la pantalla grande con cuatro producciones que intentan dejar atrás sus anteriores fracasos: La Liga de la Justicia (2017) y Live by Night (2016).

El próximo 6 de marzo, veremos a Affleck en una nueva producción llamada The Way Back, personificando a una exestrella del baloncesto que perdió a su esposa a causa de sus adicciones, situaciones muy similares a las que vivió el actor en su vida real.

“Las personas con comportamiento compulsivo... y yo soy uno de esos, tenemos este tipo de molestias básicas todo el tiempo de las que nos intentamos deshacer”, manifestó hace unas semanas —según Infobae— en una entrevista en Los Ángeles.

Añadió: “Estás tratando de sentirte mejor comiendo o bebiendo, teniendo sexo, jugando o comprando o lo que sea, pero eso termina empeorando tu vida. Luego haces más para que esa molestia desaparezca, entonces comienza el verdadero dolor, se convierte en un círculo vicioso que no puedes romper, eso es al menos lo que me pasó a mí”.

Hizo énfasis en que por muchos años había ingerido bebidas alcohólicas con relativa normalidad, pero entre 2015 y 2016 —a partir del surgimiento de problemas en su matrimonio— comenzó a beber sin control, lo que trajo consigo aún más problemas en su relación.

En 2018, después de un largo proceso de separación, su matrimonio con Garner llegó a su fin. "De lo que más me arrepiento en mi vida es de este divorcio", dijo Affleck.

Affleck junto a su ex esposa Jennifer Garner AFP

Para algunos, el actor sigue siendo el hombre que rompió el corazón de Garner y que fue acusado de manosear a una presentadora en un programa de entrevistas en 2013, por lo que el éxito de sus recientes trabajos no está asegurado, algo de lo que está consciente y por eso espera la respuesta del público, aseguró en la entrevista.

Este mes veremos a Affleck en Netflix con la producción The Last Thing He Wanted, y por otro lado, acaba de terminar el rodaje de Deep Water, película protagonizada por Ana de Armas y que se estrenará en noviembre de este año.

A pesar de su intento por evitar hablar de su alcoholismo, el futuro estreno de The Way Back ha hecho que sea un tema imposible de evitar.

Ciertamente he cometido errores, ciertamente he hecho cosas de las que me arrepiento, pero tienes que levantarte, aprender de ello, aprender un poco más, intentar avanzar Ben Affleck

Durante la entrevista, mencionó que para él sus recaídas en el alcohol son completamente vergonzosas. "Desearía que no sucediera, realmente desearía que mis hijos no lo vieran en Internet. Jen y yo hicimos todo lo posible para abordarlo y ser honestos”, añadió. “Me tomó mucho tiempo, admitirme a mí mismo que soy alcohólico”.

También hizo referencia a Bradley Cooper y Robert Downey Jr. —ahora rehabilitados de alcoholismo—, a quienes manifestó su gratitud por el apoyo y la ayuda brindada durante este proceso.

Según el periódico The New York Time, los problemas parecen ser comunes su familia. Su abuela paterna se quitó la vida en un motel a sus 46 años, su hermano también se ha visto involucrados en problemas de alcohol, al igual que su padre. Además, una de sus tías tuvo problemas de adicción a la heroína.

A pesar de esto, el actor de 47 años, espera terminar pronto su proceso de rehabilitación y dejar atrás un pasado lleno de fracasos y escándalos.