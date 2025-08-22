Expreso
Erik Ménendez
Erik Ménendez.Cortesía

Erik Menéndez no obtiene libertad condicional: ¿Cuál fue la razón?

Erik Menéndez fue negado en su audiencia de libertad condicional tras 36 años en prisión

Erik Menéndez deberá continuar cumpliendo condena tras la decisión de la Junta de Libertad Condicional de negarle la salida anticipada, más de tres décadas después del crimen cometido junto a su hermano Lyle.

De acuerdo con ABC, Menéndez participó en una audiencia de 10 horas en la que se evaluó si “representaría un riesgo irrazonable para la sociedad en caso de ser liberado”.

El comisionado Robert Barton señaló que el crimen “mostró una falta de empatía y razón”, aunque aclaró que la negativa de la junta no se sustentó únicamente en el hecho delictivo.

“Contrario a lo que creen sus seguidores, usted no ha sido un prisionero modelo, y francamente, encontramos eso un poco perturbador”, dijo Barton durante la sesión.

¿Por qué no le dieron la libertad?

Según la evaluación, la conducta de Menéndez en prisión fue “la principal razón para esta negativa”. Entre las observaciones se incluyeron “comportamiento inapropiado con visitantes, contrabando de drogas, mal uso de computadoras estatales e incidentes de violencia”, además del “uso ilegal de teléfonos celulares mientras dirigía grupos de rehabilitación”.

La junta concluyó que Menéndez representa un riesgo para la seguridad pública si es liberado. Su próxima audiencia está prevista dentro de tres años.

“Usted tiene dos opciones: una es tener lástima de sí mismo… y entonces se convierte en una profecía autocumplida, probablemente sin obtener la libertad condicional la próxima vez. O puede tomar en serio lo que discutimos. Espero que las personas que lo apoyan continúen motivándolo”, expresó Barton.

El mensaje de la familia Menéndez

El caso también se mantiene vigente por la situación de su hermano. La audiencia de Lyle Menéndez se llevará a cabo el viernes.

Miguel Bosé tiene 69 años.

Entradas para Miguel Bosé en Ecuador: así será la preventa oficial

Leer más

Por su parte, los familiares de Erik emitieron un comunicado: “Si bien respetamos la decisión, el resultado de hoy fue, por supuesto, decepcionante y no lo que esperábamos. Pero nuestra fe en Erik sigue siendo firme y sabemos que tomará la recomendación de la Junta con serenidad. Su arrepentimiento, crecimiento y el impacto positivo que ha tenido en otros hablan por sí mismos. Continuaremos apoyándolo y manteniendo la esperanza de que pronto pueda regresar a casa. Mañana, nuestra atención se centra en la audiencia de Lyle. Aunque es sin duda difícil, seguimos cautelosamente optimistas y esperanzados de que el comisionado vea en Lyle lo que muchos otros han visto: un hombre que ha asumido su responsabilidad, transformado su vida y está listo para volver a casa”.

El caso Menéndez continúa siendo seguido por distintas figuras públicas. Un actor nominado al Emmy se ha mostrado abiertamente a favor de la liberación de los hermanos.

