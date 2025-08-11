Piscinas municipales de los valles, opción para el último día del feriado

Las piscinas de los valles de Los Chillos y Tumbaco abrirán desde tempranas horas. ¿Horarios y precios?

El balneario de Cununyacu cuenta con siete piscinas y áreas de BBQ para disfrutar en el último día del feriado.

Las piscinas municipales de los valles de Tumbaco y Los Chillos, atenderán desde las 07:00 hasta las 15:00 de este lunes 11 de agosto de 2025, en el último día del feriado.

(Te invitamos a leer: Playas resiste y atrae al turismo pese a la crisis y restricciones nocturnas)

Los balnearios que se mantendrán operativos este inicio de semana son El Tingo, La Moya y Rumiloma, en Los Chillos, suroriente de Quito, así como Cununyacu, en Tumbaco, nororiente.

Los tres primeros complejos recreativos ofrecen piscinas termales, parques y canchas recreativas, mientras que las instalaciones de Cununyacu cuentan con áreas renovadas de recreación y BBQ.

Piscinas con aforo limitado

El Municipio recordó que esos espacios recreativos no pueden exceder la cantidad definida de usuarios. Por ello, precisó que la piscina de El Tingo cuenta con un aforo de 1.000 personas, mientras que La Moya y Rumiloma solo tienen capacidad para 200.

El público que ingrese a esos lugares deberá cancelar una entrada de 3, 24 dólares. Los niños y adultos mayores, en cambio, pagarán la mitad de la tarifa.

Debido a la alta llegada de usuarios, socorristas del Cuerpo de Bomberos de Quito vigilarán a las personas para precautelar su seguridad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!