Violencia sexual contra menores en Ecuador: Asamblea inicia fiscalización a justicia

La Comisión de Protección Integral a niños, niñas y adolescentes aprobó el inicio de una fiscalización a la Función Judicial y a otras instancias, que procesan las denuncias de violencia sexual en contra de menores de edad en Ecuador, el lunes 14 de julio del 2025.

En la Comisión de la Niñez y Adolescencia compareció Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar, que además integra la Coalición de Lucha Contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe.

La abogada Sybel Martínez expuso ante los asambleístas datos. Antes dijo que los crímenes sexuales contra los niños y adolescentes quedan impunes. "Los sobrevivientes de violencia sexual consideran que se trata de una muerte anticipada, hay que dejar la demagogia punitiva. Es ese abuso de poder que se da desde lo sexual y pervierte el vínculo que debe ser seguro; un adulto le hace daño a un niño, niña y adolescente, que no puede protegerse".

"El consentimiento no opera, rebasa sus umbrales de defensa física y psíquica, no puede resistir, no puede escaparse. No podemos permitir que se politicen estas situaciones que en el Ecuador son muy graves", dijo.

Las cifras de la violencia sexual contra niños y adolescentes

Ocho niños y niñas son abusados sexualmente cada hora en Ecuador, dijo Sybel Martínez. Esa cifra viene de la Defensoría del Pueblo, que hizo un seguimiento hace dos años. Y Fiscalía General del Estado dijo que había recibido 52.051 casos de enero 2018 a junio 2023 de violencia sexual contra niños y adolescentes.

De esos más de 52.000 casos, solo 2.500 casos llegaron a sentencia. Entonces, el nivel de impunidad es del 95.85 %. Solo el 4.15 % tuvo sentencia.

Por cada caso que se denuncia, al menos siete desisten en el camino. Si consideramos que hay siete familias que desisten, sabremos que hay 344.357 niños y niñas abusados en seis años.

La violencia sexual en el sistema educativo no se ha podido combatir. Entre 2014 y abril 2025, 28.955 noticias de delitos en el sistema de educación; 7.454 dentro de escuelas y colegios.

¿Qué hará la Comisión de la Niñez y Adolescencia?

La Comisión aprobó una moción, con seis votos a favor, para fiscalizar a las entidades de justicia que deben procesar las denuncias de violencia sexual contra niños y adolescentes. Se acordó elaborar un informe, que será remitido al Pleno de la Asamblea y a las entidades competentes, con el objetivo de exigir respuestas concretas y acciones inmediatas del Estado.

Lo que esperan de la Comisión de la Niñez de la Asamblea

Sybel Martínez señaló que la Asamblea recibió ya propuestas, cuyo fin es la protección integral, prevención en temas de violencia sexual y reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por ejemplo, establecer a la pederastia como delito autónomo, determinar responsabilidades institucionales y solidarias, cuando por ejemplo en la Iglesia y Fuerzas Armadas, han ocurrido casos atroces de violencia sexual y homicidios. Y no hay quién responda.

Además, Sybel Martínez comentó que en casos de pederastia clerical han encontrado que existe una justicia paralela a la ordinaria, por lo que la Iglesia guarda denuncias. "En la comisión se dio un paso adelante, para garantizar que víctimas de estos flagelos graves como pederastia clerical o la violencia institucional realmente encuentren verdad, justicia y reparación".

Viviana Veloz, presidenta de la mesa, dijo que están a la espera de que en la Comisión de Justicia se tramite un proyecto de ley que se trabajó en el período anterior con Sybel Martínez. "Son temas sobre los que se guarda silencio, no debe existir impunidad sagrada para nadie. Todo agresor debe tener sanciones y este proyecto, construido con la sociedad civil, pueda abordarse en el Pleno. Recoge la responsabilidad institucional, se guarda silencio para proteger el buen nombre de una institución o alguna organización de fe".

✅ Con 6 votos a favor, la Comisión aprobó la moción presentada por la legisladora @VivianaVelozEc para iniciar un proceso de fiscalización sobre la inacción de la Función Judicial, la Fiscalía y otras instituciones ante casos de violencia institucional y clerical. pic.twitter.com/EIt4isUcSM — CEPPINNA (@ComisionNinezAN) July 14, 2025

