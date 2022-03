"Tenemos que agradecer a todo el país de Colombia”, dijo sobre el escenario Jared Bush, codirector de la cinta junto a Byron Howard.

"Encanto" se alza con el Bafta a mejor película de animación Leer más

El filme se impuso a "Luca", "Raya and the Last Dragon", "Flee" y "The Mitchells vs. the Machines".

La película narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y en la que todos sus miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a sus familiares de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia.

Desde su estreno a finales del año pasado, "Encanto" se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial gracias, en gran parte, a su exitosa música compuesta por Germaine Franco y Lin-Manuel Miranda, quien no pudo acudir a la ceremonia porque su mujer dio positivo por coronavirus.

La banda sonora ha aguantado varias semanas como el disco más vendido de Estados Unidos, siendo la sexta película de animación que se coloca en el número uno de la lista Billboard: "The Lion King" (1994); "Pocahontas" (1995); "Curious George" (2006), "Frozen" (2013), "Frozen 2" (2019) y "Encanto" (2022).

Además, uno de sus temas, "We Don't Talk About Bruno", ha llegado a lo más alto en las listas de varios países, algo que Disney no experimentaba desde “Let It Go”, de Frozen, hace ya casi 10 años.

Sebastián Yatra: "Colombia, estamos nominados al Óscar" Leer más

De hecho, las composiciones de "Encanto" estarán por partida doble en la gala de los Óscar, pues Sebastián Yatra cantó "Dos Oruguitas" en la primera parte, completamente en español.

Y Becky G, Luis Fonsi, Mauro Castillo, Carolina Gaitan, Diane Guerrero, Adassa y Stephanie Beatriz interpretarán después "We Don't Talk About Bruno", que no está nominado pero que la Academia de Hollywood ha invitado por su éxito global.

"Encanto" también competía por el Óscar a la mejor banda sonora contra la ganadora "Dune", cuya música ha sido compuesta por Hans Zimmer.

Y "Dos Oruguitas" aún aspira a llevarse el Óscar a la mejor canción original con "Be Alive" ("King Richard"), "No Time to Die" (del filme homónimo de James Bond), "Down to Joy" ("Belfast") y "Somehow You Do" ("Four Good Days ").