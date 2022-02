Según se pudo conocer en sus redes sociales, Sebastián Yatra recibió la noticia de su nominación a los premios Óscar mientras estaba sentado frente a su televisor escuchando a los voceros de la Academia de Cine de Hollywood.

El artista paisa pelea ahora por la estatuilla a 'mejor canción' gracias a la melodía Dos oruguitas, que forma parte de la banda sonora del filme animado Encanto.

"Colombia estamos nominados al Oscar!!!!!!!!!!", escribió desde la sala de su casa.

Tras compartir su felicidad, recibió como respuesta el apoyo de decenas de fans.

Dos oruguitas es una composición del estadounidense Lin-Manuel Miranda , compite con Be Alive, (El Método Williams), No time to die (de la saga 007), Down to Joy (Belfast) y Somehow you do (Four good day).

Encanto también está nominada a 'mejor película animada' y 'mejor banda sonora'.