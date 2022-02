'We dont talk about Bruno' (No se habla de Bruno) es actualmente la canción más popular en las listas de Estados Unidos, entre ellos Spotify, un éxito que no sucedía hace más de un lustro. El tema forma parte de la banda sonora de la película Encanto, y es el primero de una cinta de Disney que llega al cuarto puesto de la lista estadounidense Billboard Hot 100 en más de 26 años.

Pero a lo largo de los años, no es la única que ha conseguido pasar a la historia y conquistar el corazón de los amantes de las películas. La melodía compuesta Lin-Manuel Miranda, alcanzó el puesto que hasta ahora solo habían conseguido 'Can you feel the love tonight', de Elton John para la película de The Lion King (agosto de 1994), y 'Colors of the Wind', de Vanessa Williams y perteneciente a Pocahontas (agosto de 1995).

'Let it go', de Frozen (2013) es uno de los temas más conocidos de la empresa, y aunque ha sonado sin cesar, solo llegó hasta el quinto lugar. 'A whole new world' de Aladdin, interpretada por Peabo Bryson & Regina Belle en 1993 también fue parte del top 5 de este famoso listado.

Aquí le dejamos los cinco temas más recordados para que viaje en el tiempo y cante con nostalgia.