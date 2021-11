El realismo mágico que popularizó Gabriel García Márquez ha inspirado esta singular historia animada, que está avalada por los estudios Disney. Encanto es el nombre de la película que se estrenará el 25 de noviembre en salas locales, y que retrata muy detalladamente la diversidad y multiculturalidad colombiana.

Este universo fantástico transcurre en el interior de los valles del eje cafetero, rodeado de cerros y ríos, los cuales protegen mágicamente a la familia Madrigal y el resto del pueblo. Una familia numerosa con grandes amigos en su territorio, una historia muy latina.

Byron Howard y Jared Bush (Zootopia) son los directores de la película, que tambien cuenta con el trabajo musical de Lin-Manuel Miranda (Hamilton) y Germaine Franco.

“La historia trata sobre la forma en que las personas más cercanas, especialmente la familia, no siempre nos ven, o no siempre nos entienden del todo. Y, de la misma manera, nosotros no les mostramos nuestro verdadero ser a nuestros seres queridos por muchos motivos. Nuestra historia muestra cómo la integrante de una familia que siente que es a quien menos ven puede aprender a ver a toda su familia y, en definitiva, a verse a sí misma”, explican los directores sobre los Madrigal.

Ellos, una familia con 12 miembros, tienen poderes especiales concedidos a partir de un milagro. Es allí donde lo fantástico se vuelve cotidiano y les ayuda en cada una de sus aventuras. Siempre con detalles de la cultura colombiana como un almuerzo típico con ajiaco, aguacate, arroz y crema. Unas arepas curadoras de enfermedades o tacitas de café para recobrar la energía.

Conoce a los Madrigal. Disney

En la parte artística estarán varios rostros y voces conocidas a nivel mundial. Sebastián Yatra, Carlos Vives y Olga Lucía Vives (Ventino) cantan varias canciones de la historia. Olga, por su parte, también es la voz de Mirabel, la protagonista. Maluma es la voz en inglés de Mariano, el galán de la cinta. Su imagen también es muy parecida a la del cantante paisa.

A lo largo de 1h 49m Encanto resaltará al estilo Disney el realismo mágico que destaca en las obras del periodista y escritor Gabriel García Márquez, y que también conquistó el estilo de literatos venezolanos y ecuatorianos. La fauna, la flora, y las costumbres familiares serán el punto clave para hacer sentir identificado a colombianos y a cualquier sudamericano.