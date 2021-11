“Enchufe TV es nuestra relación más larga y más tóxica”, sueltan casi al unísono los seis integrantes de Enchufe TV que EXPRESIONES tuvo en exclusiva por su décimo aniversario (13 de noviembre de 2011). Las anécdotas son muchas, las risas no faltan. Los problemas, que siempre surgen, no los han doblegado y esto los ha convertido en el canal de sketches en YouTube más grande del mundo.

Actores y cineastas. Tanto Nataly Valencia, Julio Pañi, Carla Yépez, Raúl Santana, Orlando Herrera y Jorge Ulloa tienen a estas dos palabras por delante. No se definen de otra manera, y es el amor por el cine el que los impulsa en esta búsqueda por contar historias a su estilo. Su pasión por el séptimo arte se nota en sus conversaciones, en sus anécdotas, en sus referencias.

Durante la sesión de fotos conversaban de los estrenos, de la actuación de ciertos actores de Hollywood, incluso de alfombras rojas como las de Dune. Incluyendo los memes que generan estos eventos. Así es como ellos nutren su lenguaje audiovisual que hoy se destaca en el mundo entero.

En esta entrevista repasamos sus inicios, sus errores y experiencias, y por supuesto lo que tienen por mostrar.

Con más de 25 millones de suscriptores en la red de videos y más de 9 mil millones de visualizaciones, su exposición y crecimiento los ha llevado a poner en cartelera dos películas y una serie original con su propia productora (Touché Films). Ahora su historia completa la contarán en un documental que saldrá en los próximos meses por TNT.

El elenco de Enchufe TV para el lente de EXPRESIONES. Karina Defas// EXPRESO

Son 10 años desde que este proyecto inició. ¿Cuál es para ustedes el real cambio en este tiempo?

JP: La vejez (risas)

JU: Éramos muy chicos, teníamos muchos vídeos que tocaban temática adolescente, de gente que estaba en el colegio y nosotros éramos los protagonistas. Pero ahora, diez años después, cuando estrenamos una película con una temática similar (Misfit) y ya nosotros no podíamos tener esos personajes. Somos los profesores, los hermanos mayores, las monjas.

¿Y la creatividad cómo la renuevan?

JU: Cuando estamos haciendo lluvia de ideas siempre decimos: ‘no, eso ya lo hicimos’. También cosas que escribimos pero nunca grabamos y nos confunden. Hay casi mil vídeos subidos a Internet, pero siempre encontramos la manera de seguir adelante.

JP: Siempre hay formas de copiarse a uno mismo (risas).

¿Algún vídeo lo han bloqueado para que ya no se pueda ver?

JU: Sí, algunos. Pero no con respecto al área creativa o técnica, porque hay que aceptar la evolución. Pero a nivel de discurso, sí hay vídeos que hemos bloqueado porque simplemente las cosas han cambiado, antes había más permisos. Hay un clip que se llama Mundo al revés: sexismo, en el que poníamos en una balanza al machismo y feminismo, y no tiene nada que ver. Sí es un discurso en el que ahora ya no estamos de acuerdo. Hemos aprendido.

Quizá alguno no llegó a estrenarse…

JP: Sí. Hay uno que se llamaba Mundo al revés: Tabúes. Era muy fuerte y no lo estrenamos.

JU: Y no estrenar un vídeo sí es complicado. La creación de cada sketch es costosa, va de 3 mil a 5 mil el costo de la filmación. No podemos darnos esos lujos... y también el tiempo que le dedicamos.

¿Consideran que en cuanto a discurso ustedes van un paso adelante en cuanto a humor en el país?

RS: Una de las cosas más bacanes de Enchufe es que siempre hemos sido honestos. No tenemos miedo de decir algo, sea actuación o no. Creo que por ese lado podemos hablar de ciertas cosas que en medios tradicionales no se hablan. Nosotros nos reímos de nosotros como ecuatorianos, como hombres, mujeres, adultos, jóvenes. Es verte a ti mismo y reírte.

JU: Nuestra propuesta era no caer en el racismo, sexismo, homofobia. Lo nuestro es un humor mucho más vivencial. Si hay un chiste de vitiligo es porque yo lo tengo. Nos burlamos de nuestras peores situaciones. Para nosotros la frase es: ‘nuestras peores experiencias son nuestros mejores sketches’.

¿Cuál es el gran aprendizaje de estos diez años?

Todos: ¡Chuta! (risas) Nunca terminamos de aprender.

JU: Hay mucho aprendizaje, más que a nivel creativo es el empresarial. Es algo de lo que fallamos tanto al inicio. Aprendimos que no podemos cometer errores que pueden hacer que las relaciones se rompan.

El elenco original no tiene planeada una celebración oficial por sus 10 años. Karina Defas// EXPRESO

Enchufe ha sido una escuela por completo. Nos ha enseñado a entender el humor, a escribirlo y a ver dónde debes poner el ‘gag’. Es una escuela que se renueva cada semana. Nataly Valerncia

Abanderados de lo ecuatoriano

Con el principal canal de Ecuador y uno de los más importantes en su rubro a nivel internacional, la viralización y el impacto que logran con esto es tangible. Eso queda al descubierto cuando en otros países, como México, usan jerga ecuatoriana para comunicarse. Un fenómeno poco común para nuestro medio, que no está acostumbrado a la exportación de proyectos audiovisuales.

“Creo que se han acostumbrado como lo hacemos nosotros con lo argentino o mexicano”, asegura Julio Pañi. Para Nataly, este aspecto también les ha mostrado las semejanzas que tenemos como región. “Somos muy parecidos entre todos los latinoamericanos. Eso es lo más lindo de todo esto”.

El elenco de Enchufe para el lente de EXPRESIONES. Karina Defas// EXPRESO

La pregunta

Ustedes son muy amigos. ¿Alguna vez tuvieron ganas de terminar todo por completo?

Todos: ¡Sí! Enchufe es como una persona más ya. Lo amamos pero también nos hace enojar. Es nuestra relación tóxica y más larga. (Risas)

JU: Todo esto es cierto pero uno de los méritos más grandes que hemos tenido es seguir subiendo vídeos todos los fines de semana durante 10 años. Aunque a veces dentro hemos llorado, enojado, irnos y luego regresar. Así es la vida pero siempre hemos tenido esta misión de hacer que la gente pase bien.

La fama no se siente rica. Está muy sobrevalorada. La gente que sueña con ser famoso no sabe lo que quiere Julio Pañi

Enchufe en pocas palabras

Nataly: Aprendizaje

Julio: Escuela. Mi tóxica

Jorge: #MiMejorHistoria

Raúl: Crecimiento

Carla: Familia

Orlando: Crecimiento

