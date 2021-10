Nuevamente el cine nacional tiene un estreno de Touché Films en puertas. La productora del canal EnchufeTV presenta su segunda cinta, Misfit.

Luego del éxito obtenido con Dedicada a mi ex (que ostenta el título de la cinta local más taquillera del país, con 312.758 espectadores), las expectativas son grandes por parte de su equipo y del grupo de actores. Por eso han tenido una fuerte campaña de difusión que incluye lo mejor de dos mundos, el de Internet y el de la actuación.

En esta combinación radica la esencia de la producción, que cuenta la historia de una alumna extranjera que se dedica a hacer videos en medios sociales en Estados Unidos y que ahora deja su popularidad al regresar a Ecuador por motivos familiares. En la cinta también participan estrellas del mundo web, como Ami Rodríguez (Colombia) y Micaela Suárez (Argentina), además de los rostros conocidos en EnchufeTV.

EXPRESIONES conversó con sus protagonistas, Alicia Jaziz (Julia) y Julián Cerati (Nico), quienes dejaron conocer los pormenores en su experiencia grabando Misfit.

¿Cómo llegó el casting a ustedes?

J: Yo estaba en Colombia, fue en plena pandemia. Llegó un casting de Juan Pablo Rincón, entonces llegué por vía de él. Al principio no sabía bien de qué se trataba, y aunque sabía qué era EnchufeTV, no así lo de su dimensión en América Latina. Yo hice (el casting) para dos personajes, pero Nico me flechó desde el principio.

A: Me llegó también por una agencia de casting. Mi personaje tenía que ser bilingüe y cantar, y esto último me ponía nerviosa, porque estoy muy lejos de ser cantante profesional y por eso casi no lo hago. Al final, mi novio y mi hermano me convencieron y quedé en el llamado final. Como quedé y no tenía mucha información, yo me imaginaba que era una película en Estados Unidos como muy formal, pero era todo lo contrario. Así conocí todo el humor de EnchufeTV.

Entonces, son cero generación YouTube…

J: Del elenco nosotros somos muy compatibles porque somos dos abuelos. YouTube solo lo usamos para buscar canciones. Nuestro rollo va más por el teatro (risas).

A: Somos unos malos millennials.

Si en la vida real hubiera estos bandos colegiales, ¿entrarían entre los frikis del teatro?

A: La película en realidad habla de quitar estas etiquetas y que no haya selectos. Si hubiéramos sido amigos del ‘cole’, claramente tendríamos muchas cosas en común, pero en las grabaciones todos fuimos un grupo muy sólido.

J: Seríamos los ‘chidos’, pero no tan tecnológicos.

La cinta cuenta con un elenco internacional. ¿Se familiarizaron con la jerga ecuatoriana?

A: En la película el idioma se hace universal y los diferentes acentos la hacen fácil de entender para toda América Latina. El guion fue ‘traducido’ con muchos modismos de Ecuador, pero cada uno de nosotros le puso lo suyo. Eso lo hace fácil de entender para todos. Se nos pegaron las groserías, (pero) no las podemos repetir.

Imperdibles

La película es una adaptación del film holandés estrenado en el 2017 que se convirtió en la tercera película más exitosa de Países Bajos ese año. A esta cinta le siguieron dos partes y una serie original de Netflix.

Los protagonistas y personajes secundarios se escogieron de entre más de 600 audiciones.

Misfit se rodó durante tres semanas en la ciudad de Quito, Ecuador, bajo estrictas medidas de bioseguridad. La producción contó con un equipo técnico de más de 70 personas, 26 actores y 75 extras.

Gimena Gómez (México), Javi Luna (España), Raysa Ortiz (Perú), Samara Montero (Ecuador), Jorge Ulloa (Ecuador), Juana Guarderas (Ecuador) y Nataly Valencia (Ecuador) completan el elenco.

“La gente de Enchufe lo hizo muy bien. Grabar en plena pandemia fue un respiro para nosotros, ya que pudimos continuar con lo que amamos, aunque no pudimos hacer turismo y conocer mucho de Ecuador”, mencionó Alicia.

Julián Cerati es sobrino del famoso cantante argentino Gustavo Cerati. En el mundo de la actuación, ha sido parte de Simona, de Disney Channel. Alicia ha grabado para Ingobernables (Netflix) y Now and then (Apple TV).

Julián y Alicia confesaron que nunca tuvieron un amor colegial como el de sus personajes. Tampoco entrarían a un colegio como el que se ve en la película.