Aunque Diego Boneta (30), quien debutó en el reality Código fama, diga que no, verlo frente a frente es como ver a Luis Miguel. Se parece no solo en el físico, también en ciertos gestos. El actor y cantante mexicano que encarna al Sol de México en la bioserie de Netflix sobre su vida llegó a Madrid, España porque era uno de los nominados a los Premios Platino del Cine Iberoamericano por el filme Nuevo Orden en la categoría Mejor interpretación masculina.

El encuentro con EXPRESIONES se dio en uno de los salones del hotel The Westin Palace. Se hizo esperar porque se estaba dando una ‘manito de gato’. Cuando apareció en escena, nos dimos cuenta de que es tan pintero en persona como en TV. Hizo gala de su carisma y cuando le comentamos que las mujeres en Ecuador lo aman fue obvio que el piropo alimentó su ego.

Acaba de terminar de grabar el filme 'El padre de la novia', con Andy García y Gloria Estefan. En este le dará vida al novio que se casará con el personaje de Adria Arjona. “Un rodaje muy divertido y diferente a la comedia de Steve Martin en 1991. A pesar de ser una cinta de estudio americana, rompe barreras porque no es la trama obvia, se abordan las relaciones entre una familia cubana y mexicana”, cuenta Diego, quien ha empezado a desvincularse del personaje que le dio fama, Luis Miguel.

Se siente contento en Madrid, incluso acudió con su pareja, la actriz mexicana Renata Notni al partido del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Ya sin limitaciones de aforo por el coronavirus. Ama esa ciudad, sobre todo, porque se puede caminar con tranquilidad por sus calles, y por la gastronomía y cultura. Por ello recomienda visitar los museos Nacional del Prado y el Nacional del Arte Reina Sofía.

¿Tal vez hay sentimientos encontrados cuando está a punto de estrenarse la última temporada de la serie de Luis Miguel?

(Risas) Para nada. Ya estoy listo para dejar ir a Luis Miguel (suspira). No lo digo en mal plan, pero ha sido una aventura de 4 años y medio que me cambió la vida en todos los sentidos, muy emocionante y siempre será especial. Aprendí mucho y fue un riesgo. Trabajamos con el mismo equipo, casi nunca sucede así. Gracias a este proyecto mi carrera como productor empezó, luego vino Nuevo orden y El padre de la novia. Lo más complicado ha sido sacarse a Luis Miguel de encima. Fueron seis horas de maquillaje diario, no había un milímetro de mi cara que no estuviera cubierto de prótesis, además con jornadas de 16 a 18 horas. En la primera temporada compartimos con Luis Miguel, lo que ayudó. Generalmente cuando se graban estas series, el personaje no está vivo. En la tercera parte verán a un Luis Miguel totalmente distinto. En la primera bajé 14 libras y en la tercera subí como 8.

Cuando un actor le da vida a un personaje a veces se le pegan ciertas frases, gestos o divismos. Muchos opinan que usted actúa como el cantante…

Si yo me creyera o actuara como un divo, mi familia de inmediato me aterrizaría o me colgaría (risas). La primera temporada fue lo más complicado porque llegaba a mi casa y veía en el espejo a Luis Miguel. A veces me iba con unos amigos a un restaurante y hablaba como él, no era algo que hacía a propósito. Me he asegurado que los otros proyectos sean totalmente diferentes.

Usted y Luis Miguel tienen mucho éxito con las mujeres.

(Mueve la cabeza hacia un lado) ¡Nooo!

Actor, cantante y ahora productor…

He soñado con estar metido en todo, en no encasillarme, hacer proyectos en Estados Unidos, México o América Latina. Me encanta que el español sea un idioma global. Hace 14 años me fui a Los Ángeles, entonces había que hablar inglés sin acento. Estamos viviendo un momento especial, se han dado cuenta del poder del mercado latino y de diversificar. En mi caso, producir se dio de manera tan natural, ya que soy muy intenso y me involucro en lo que hago. Los latinos podemos romperla. Luis Miguel me dio muchas oportunidades y la cinta Nuevo orden, una crítica social dirigida por Michel Franco que ganó el León de Plata en el Festival Internacional de Venecia, generó polémica. Tiene un mensaje porque habla de la desigualdad social y económica, la lucha de clases y corrupción en México.

Seguramente le ofrecerán otros papeles. ¿Ahora en qué se fija?

Ahora interpretaré a Adolfo Constanzo, un narcotraficante y asesino en serie que en los 80 lideró un culto satánico. Se trata de una miniserie de HBO Max. Un personaje fuerte y oscuro, que requiere de una transformación y preparación seria para que no me afecte psicológicamente. Siempre me preparo con mi maestro Juan Carlos Corazza que vive en. España Habrá mucha investigación y he conversado con psicólogos. Me meteré en ese mundo, pero de manera progresiva. Además se vendrán proyectos con Robert Rodríguez y otras sorpresas que todavía no puedo contar. Yo me fijo en la historia, en el equipo que está detrás, si ese proyecto me da un poco de miedo, eso me gusta.

¿Ese miedo también lo sintió con la serie sobre Luis Miguel?

¡Por supuesto! Y con Nuevo orden también.

Sentimentalmente ¿cómo está?

Muy feliz (No entra en detalles y solo sonríe. La relación con Renata Notni se hizo casi oficial en abril de 2021. Ellos interactuaron de manera discreta, pero muy afectuosa en redes sociales. A ambos les gusta viajar, Turquía fue uno de sus lugares que visitaron y en el cual disfrutaron de su romance).

La tercera temporada

Diego Boneta, protagonista y productor ejecutivo de la serie, encarnará al cantante mexicano en la última etapa de su carrera hasta la actualidad. Netflix lanzó el tráiler con una fecha de estreno: 28 de octubre. Se incorporan al reparto Jade Ewen, Plutarco Haza, Sebastián Zurita, Carlos Ponce, Alejandra Ambrosi, Miguel Rodarte, Mauricio Abad y Antonio Mauri.

