Uno de los directores que despertó gran interés en el evento Iberseries Platino Industria que ayer se clausuró en Madrid, España, fue el chileno Alejandro Amenábar.

Puntual a la cita en la Cineteca de Matadero, presentó su primera serie en TV, La Fortuna, de Movistar + y AMC Studios, que se estrenó el 30 de septiembre. Tiene 49 años, acaba de estar en el Festival de Cine de San Sebastián y ha ganado nueve premios Goya y un Óscar, este último por Mar adentro.

La ficción cuenta con un reparto integrado por Álvaro Mel, Ana Polvorosa y Clarke Peters. Fue rodada en Cádiz, además en Madrid, Zaragoza, Galicia y Estados Unidos. Cuenta la historia de Álex Ventura, un diplomático que se aventura en una misión en la que tratará de recuperar el tesoro de un submarino robado. Basada en el cómic de Paco Rosa y Guillermo Corral, El Tesoro del Cisne Negro.

“Este proyecto es una novedad para mí en muchos sentidos. Primero porque trabajé en un material previo, es un cómic, no quería desperdiciar nada. Consideramos que se encajaba en una serie, son seis episodios, pero la rodé como si fuera cine. Así lo hice”, dijo Amenábar, quien confesó que no tenía previamente ningún interés en hacer televisión.

Se define como un animal de cine. “Pienso en películas. En el momento que llegó a mis manos el guion de esta serie, vi que era una gran oportunidad. Debo admitir que soy intruso en el mundo de las series, soy un espectador natural de películas, cuando se adaptó el cómic estaba en mi mente todo ese cine que me inspiró cuando era niño o adolescente, me refiero al de James Cameron o Steven Spielberg. Me considero un artesano que juega con las reglas y en este caso el material era el de una serie”.

Amenábar, quien dirigió filmes como Los Otros, tiene claro que existe una batalla entre ver las cintas en casa o en una sala de cine, “creo en el formato de dos o tres horas para contar una historia, lo decepcionante sería que todo se deba contar en una serie. Aunque hay grandes fenómenos mediáticos como La Casa de Papel, es importante no acabar por hacer productos uniformizados. Algunas películas que me han marcado las he visto en televisión. El tamaño de la tele me parece bien. En un ordenador no es recomendable ver nada”.

Un partido amistoso

Los talentos que son parte de los premios Platino se dieron tiempo para jugar un partido amistoso con los Embajadores de LaLiga en el estadio Wanda de Alcalá de Henares. El simpático actor colombiano Manolo Cardona metió dos goles, mientras que Diego Luna, a quien se anunció, brilló por su ausencia. Quienes sí estuvieron fueron el chileno Benjamín Vicuña y el uruguayo Nico Furtado.