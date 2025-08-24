Comic Con Ecuador 2025 en Cuenca: fechas, lugar, invitados y más

Comic Con Cuenca 2025 llega por primera vez a la ciudad con invitados internacionales como Mario Castañeda y David Yost

Mario Castañeda en Comic Con Cuenca 2025, la voz de Goku en español latino, listo para compartir su talento con los fans.

Por primera vez, la cultura pop, el cosplay y la magia del cómic aterrizan en la Atenas del Ecuador. La Comic Con Cuenca 2025 promete ser el plan perfecto para los amantes de las series, el cine y el anime, con un programa lleno de emociones y sorpresas.

Este esperado evento se realizará el 27 y 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Mall del Río y marca un antes y un después para Cuenca, que se une al circuito nacional de convenciones con un cartel lleno de estrellas.

¿Qué hace única a la Comic Con Cuenca?

Más que un simple evento, la Comic Con en Cuenca se convierte en un punto de encuentro para fans de todas las edades, que buscan compartir su pasión y descubrir novedades en el mundo geek. Los organizadores han preparado un espacio donde podrás:

Disfrutar de conferencias y paneles con voces reconocidas del doblaje y la actuación. Participar en concursos de cosplay y demostrar tu talento. Conocer y coleccionar piezas únicas en las exhibiciones de coleccionistas. Interactuar con invitados internacionales y nacionales que han dejado huella en la cultura pop.

Voces que marcaron tu infancia y adolescencia

Entre los invitados que llegarán a Cuenca destacan figuras que forman parte del imaginario de millones de latinos:

Mario Castañeda, la voz de Goku en español latino, quien compartirá anécdotas y secretos del doblaje.

René García, conocido por dar vida a Vegeta y otros personajes icónicos.

David Yost, el Power Ranger azul original, que llega directo desde Hollywood.

Hiroshi Tokoro, experto en anime y cultura japonesa.

Además, la actriz guayaquileña Angie González será una invitada especial que aportará su talento y carisma a la convención.

¿Quieres ir? Aquí todo sobre los boletos y actividades

La entrada general para vivir la experiencia completa cuesta solo $12, una inversión que abre la puerta a dos días llenos de diversión. Para quienes quieran un recuerdo más personalizado, los paquetes con autógrafos, selfies o videos con los invitados están disponibles entre $20 y $45.

