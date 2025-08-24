¿Por qué demandan a Rauw Alejandro? Todo sobre el caso legal

Rauw Alejandro enfrenta una demanda millonaria por presunta infracción de copyright. Te explicamos los alegatos de BM Records

El fenómeno global del reguetón enfrenta una nueva batalla legal. Rauw Alejandro se ha convertido en el último artista latino en ser demandado por presunto uso no autorizado de samples musicales, según documentos judiciales presentados esta semana.

La compañía BM Records interpuso una demanda el jueves 21 de agosto contra el puertorriqueño, alegando que su aclamado álbum Saturno (2022) contiene fragmentos no autorizados de varias canciones del pionero del género DJ Playero. La demanda también incluye a Sony Music Latin y al sello Duars Entertainment.

Los Alegatos de la Demanda: Una Infracción Deliberada

De acuerdo con la publicación especializada Billboard Latino, cinco temas del disco estarían involucrados: De Carolina (samplearía La gente sabe), Panties y bracieres (incorporaría elementos de Camuflash), DEJAU (utilizaría partes de Sigan bailando), Punto 40 (contendría muestras de Tengo una punto 40)

“El uso de estas obras se hizo sin obtener una licencia válida”, declaró Daniel Lifschitz, abogado de BM Records. “Por lo tanto, la explotación continua de Saturno infringe los derechos de autor de las obras de Playero que pertenecen a nuestra compañía”. Sin embargo, el propio DJ Playero aparece acreditado en varias canciones del álbum y durante su lanzamiento promovió activamente el trabajo en sus redes sociales. Este hecho sugiere que el conflicto legal podría centrarse más en disputas sobre los derechos de licenciamiento del catálogo que en una falta de autorización por parte del artista.

BM Records busca una compensación de hasta 150,000 dólares por cada canción presuntamente infringida, monto que podría elevar la demanda a cerca de 750,000 dólares.

Este caso evoca la demanda similar que la misma compañía presentó contra Bad Bunny en 2021 por el tema Safaera, donde también se alegó uso no autorizado de samples de Playero. Aquel conflicto se resolvió extrajudicialmente en 2023, luego de que el propio Playero expresara abiertamente su entusiasmo por escuchar su trabajo en un éxito global.

Hasta el momento, ni Rauw Alejandro, ni DJ Playero, ni sus representantes han emitido declaraciones públicas sobre la demanda. Tampoco se ha confirmado si existió una autorización directa del productor para el uso de los samples.

La industria musical observa de cerca este caso, que podría establecer precedentes importantes sobre el sampling en el género urbano y los complejos entramados de derechos de autor en catálogos históricos del reguetón.

