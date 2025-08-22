Cristian Castro en Ecuador: Se confirma el lugar de sus conciertos

Acaba de presentar una canción junto a su prima Fernanda Castro. Conozca los recintos donde dará sus conciertos

Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro, continúa su camino en la música y ahora lo hace al lado de su primo, Cristian Castro. Ambos interpretan el tema principal de la telenovela Los hilos del pasado, producción de TelevisaUnivision que se estrena el 10 de septiembre.

La joven artista de 26 años inició su carrera musical en 2021 y este año suma una nueva colaboración en el marco de una de las producciones de su padre, que es una adaptación de la historia de 1998 El privilegio de amar. El tema, compuesto por Fernanda, fue presentado en el programa Despierta América, donde ambos hablaron sobre la experiencia de trabajar juntos.

“Escribo bastante, y casi siempre le mando canciones a mi papá. A veces se quedan, a veces no. Le mandé para esta novela y primero como que me daba largas, decía que estaban viendo. Y yo sólo le decía que me avisara”, comentó Fernanda sobre cómo surgió esta oportunidad. Finalmente, José Alberto Castro aceptó incluir su propuesta musical.

Cristian Castro también explicó su participación en la decisión: “Yo lo sugerí, porque la composición era una reflexión tan linda, muy dulce. Yo sugerí con José Alberto que estuviera Fernanda, porque es muy discreta, no le gusta mucho aparecer como cantante, pero creo que es momento de que la gente se vaya enterando que esta compositora también es una buena cantante”.

La producción televisiva contará con las actuaciones de Yadhira Carrillo, Eduardo Santamarina, Bárbara López y David Zepeda.

Sofía Castro, apoyo constante para su hermana



Sofía Castro acompañó a Fernanda durante su participación en el matutino de Univision. “Estoy muy feliz de acompañar a Fer, porque no saben lo que va a pasar en unas horas”, expresó en sus redes sociales antes de la presentación. Posteriormente agregó: “Algo que yo también siempre soñé. Tus logros son los míos. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias Cris, siempre”.

La actriz compartió además imágenes oficiales del sencillo y momentos detrás de cámaras en los que también estuvo presente su padre, José Alberto Castro.

Cristian Castro regresa a Ecuador en 2025

Mientras se prepara este lanzamiento musical, Cristian Castro anunció su regreso a Ecuador con dos conciertos programados para octubre.

El 17 se ha programado una presentación en la Plaza de Toros de Quito y al día siguiente estará en la Explanada de El Dorado en Guayaquil. El intérprete de Azul, Lloran las rosas y Por amarte así ofrecerá un recorrido por los temas más representativos de su trayectoria.

La preventa de entradas estará disponible a través de la plataforma Ticketstar365, con registro previo para acceder a descuentos especiales. Aún sin fecha definida.

